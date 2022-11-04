Вспомнила! – Личное мнение

Ну, даже не знаю, как такое возможно: у Бреда Питта с бывшими жёнами — беда.

Не только экзальтированная Джоли не даёт покоя старине Бреду, но тут ему иск выкатила и Дженнифер Энистон с неприятным носом.



Фото: Соцсети

Сумма иска — 100 миллионов долларов.

Пока, конечно, всё вилами на воде писано, но вот, что пишет Пятый канал, ссылаясь на источник, близкий к окружению Энистон:

«Она была соавтором и основателем. И хотя, технически он достался Брэду, она не получила заслуженного признания за то, что построила его с нуля».

Речь о каком-то совместном бизнесе, который после развода остался у Питта, а теперь он его собрался продать.

Дженнифер возмутилась и решила, что тоже имеет право. Ну-ка, давай сюда денежки, я была соавтором и основателем!

Если всё это так, а не газетная утка, то причину, как мне кажется, нужно искать не в бизнесе, а в чём-то личном.

После развода с Джоли Брэд прильнул к Энистон. Дружить, что ли, захотел? Наверное, Дженнифер этот порыв истолковала как то, что старая любовь у бывшего мужа не заржавела.

А тут — то Ратаковски рядом бродит. То вообще, Питт не звонит. И Джоли его ревнует. А раз ревнует, то есть повод, верно? И повод этот — не Энистон.

Ах ты, Брэд, такой-сякой, Питт!

Видимо, Энистон мечтала, что всё получится как у Лопес с Аффлеком. А тут поняла, что — нет, и вкатала иск.

Нет, ну а чего? Вовремя вспомнила. С момента развода прошло 17 лет, так почему бы не поделить совместно нажитое? Хоть шерсти клок, хоть 100 миллионов — дело в принципе.

А что вам должны бывшие, помните?

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