Мнение: Что такое магия

В панике люди чаще становятся жертвами мошенников.

Продают квартиры за бесценок, дают генеральные доверенности случайным людям, отдают все свои сбережения тем, кто им пообещал защиту. Это и “магов” касается: нумерологов, астрологов, гадателей и прочих шаманов. Вера некоторых людей в “судьбу” и “знаки” сыграла не последнюю роль в печальных событиях последнего года.

В отличие от “магии” магия имеет ряд важных характеристик.

Вот, например, последнее письмо.

Девушка просит помочь сделать так, чтобы ее муж отказался от дурной привычки.

Если мы представим, что нужно для этого, мы увидим следующую картину.

Нужно взять мужа, открыть его голову, как если бы это был шкафчик, достать из этого шкафа дурную привычку и выкинуть ее, а шкафчик закрыть.

Или нужно взять мужа, открыть его голову как ноутбук, войти в настройки, стереть из памяти дурную привычку, выйти и закрыть ноутбук.

Навскидку очевидно, что такая работа под силу лишь магу.

“Маг” за небольшие или большие деньги предложил бы несколько вариантов проникновения в голову супруга.

Провести ритуал и выманить привычку из головы мужа, заключить ее в банку, закрыть крышкой и избавиться от этой банки, закопав на перекрестке трех дорог или выбросив с моста в реку.

Более современный “маг” предложил бы внедрить в подсознание мужа НЛП-код, который заставит его отказаться от привычки.

Есть еще вид “магов”, которые как в детском саду уверены, что любое желание человека исполняется само собой, даже недоступное, если он находит “силу”. Это может быть “женская сила”, это может быть “помощь духов”, “помощь планет” или “помощь чисел”, это может быть даже “путь таро” или “дорога рун”, то есть инструкция, которую можно узнать через “магические техники” и обрести посредством нее мощь.

Очень много есть всякой ереси, однако нам интересно, что может в данном случае магия без кавычек.

Магия может все то, что “магия” обещает.

Только инструменты у магии реальные, не иллюзорные.

Там где “магия” пообещает превратить скатерть в самобранку с помощью заклинаний, магия предложит приготовить обед своими руками. Какая же это магия, возмутятся лентяи. Никакая, ответим мы им. Для выполнения этой задачи не нужно магии. Есть руки, есть деньги, чтобы купить продукты, значит есть все, чтобы решить эту задачу без магии.

Другое дело, если бы не было рук или не было денег, а вы решили бы накрыть к обеду пышный стол. Вот здесь потребовалась бы магия (или закрыть хлеборезку).

Магия начинается там, где вы решаете задачу, к которой у вас нет прямого доступа.

Кот-в-сапогах, например, показал нам пример такой магии.

У него был бедный хозяин и денег хватало только на сапоги. А задачу кот поставил такую, что без магии было не обойтись: сделать бедного хозяина богатым, счастливым и женатым на дочке короля.

Магия – это умение изменить поле так, чтобы недоступное стало доступным.

И делается это всегда одним и тем же образом: увеличением субъективной и объективной значимости.

Сначала кот передавал королю толстых куропаток и тонкие приветы от маркиза Карабаса.

СЗ хозяина для короля прилично выросла. Это были и крючки, и шары, и корм.

Потом кот инсценировал ограбление на дороге, чтобы короля не смутило отсутствие у хозяина богатой одежды и личной кареты. Если бы смутило, СЗ хозяина упала бы. А так кот выиграл время, чтобы поднять хозяину ОЗ, хитроумно и жестко отняв ресурсы у людоеда. Хозяин же наряженный королем в красивую одежду получил возможность еще подрастить свою СЗ для короля и его дочки. Увы, эта СЗ тоже рухнула бы, узнай король про обман. Поэтому растить СЗ методами кота, то есть фейками, не экологично. За исключением только одного случая: если вы как кот можете быстро вырастить за выигранное время объективную значимость (ОЗ), чтобы сравнять ее с субъективной (СЗ) и компенсировать обман. Кот – суперхищник и мы не должны брать с него пример. Алгоритм я привела только для того, чтобы показать: никакая магия не нарушает законы поля. Магия законы поля всегда учитывает. Нужен рост СЗ и рост ОЗ, чтобы недоступное стало доступным. Другого секрета у магии нет.

А теперь вернемся к автору последнего письма, которая хочет изъять из головы мужа его привычку.

Муж – отдельный субъект и тотальное влияние на него возможно всего лишь в двух случаях:

1) посредством достаточного авторитета,

2) посредством достаточного стимула.

Авторитет устроен так, что человек воспринимает вас как заблудший воспринимает компас. Лучше слушаться компас, если хочешь выплыть.

Стимул устроен так, что человек реагирует спонтанно, без размышлений: одергивает руку от огня, тянется к воде от жажды и к еде от голода и так далее. Действенный стимул должен возникать спонтанно, не должно быть и намека на вашу манипуляцию кнутом или пряником, иначе стимул ослабеет.

Жена для мужа имеет какой-никакой авторитет и может создать какой-никакой стимул. Весь вопрос только в том, насколько ее авторитет и созданный ею стимул будут больше или меньше привычки мужа, которую она хочет преодолеть.

Если предположить, что привычка слабая и совсем не нравится самому человеку, хватит небольшого авторитета и небольшого стимула.

Если предположить, что привычка сильная и человек не считает ее вредной, нужен очень большой авторитет и очень большой стимул.

Во втором случае требуется магия суперхищника, чтобы быстро вырастить такой авторитет или быстро создать такой стимул.

В первом случае справится любая жена, значимость которой выше нуля.

Но.

Если жена будет действовать грубо и прямолинейно, шансы ее снизятся.

От щипцов, скалок, от угроз и истерик, от косяков и сливов СЗ жены снизится.

Авторитет не то что не вырастет, он станет меньше, чем был, а вместо стимула появится анти-стимул, желание курить возрастет, а готовность жить с женой уменьшится.

Это произойдет обязательно и это доля всех Штурманов.

Они действуют так, будто могут взломать голову мужа как сейф или компьютер и все там перевернуть.

А результате мужья отодвигаются на дистанцию и закрывают от них даже те двери, которые были открыты.

И судя по письму, автора нашего ждет что-то подобное.

Точнее ждало бы непременно, если бы не один факт.

Она скоро родит ребенка и, возможно, отвлечется от перевоспитания мужа.

Ребенок – фактор, который увеличит и авторитет жены, и стимул для мужа отказаться от дурной привычки.

И чем больше будет связь мужа с ребенком, чем больше будет значимость ребенка для него, тем больше будет этот фактор в поле мужа, больше будет стимул.

Если одновременно с рождением и ростом ребенка не родятся и не вырастут скандалы, скалки и щипцы, ситуация в поле изменится.

К сожалению, судя по риторике в письме, автор скорее воспользуется “магией” или скалкой для решения проблемы.

Отношения с мужем будут портиться, пассивность его в быту будет возрастать, дурная привычка может стать больше, а любовь меньше. Такую отрицательную динамику не сможет нивелировать даже растущий ребенок.

И не останется автору ничего как только развестись и уже на дистанции кое-как договариваться о совместном воспитании ребенка. Причем она будет считать, что права, ведь жить с плохим мужем хуже, чем жить одной, а “люди не меняются”. Штурманы всегда пытаются менять людей посредством грубых пинков, а потом изрекают свое “не меняется”.

Понятно на этом примере, что такое магия?

Как выглядит магический алгоритм в ситуации автора?

Приведите другие примеры, где нерешаемая задача решается с помощью изменения ситуации в поле.