 

Модные зимние платья-2022/2023: тенденции и актуальные модели, сочетающие в себе стиль и комфорт

04.11.2022, 23:10, Разное
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Независимо от времени года и стиля, платье, несомненно, является самой необходимой частью гардероба модных девушек. Это ультраженственная одежда, которая помогает сделать внешность каждой женщины стильной и эффектной.

Достаточно только правильно подобрать платье и знать, с чем его лучше всего сочетать, чтобы выглядеть фантастически. Вот несколько отличных вариантов платьев на осень и зиму.

Элегантный черный наряд

Черное платье возвращается в моду каждую осень и зиму, и в этом году это также самый настоящий тренд.

Важно правильно подобрать наряд, чтобы он был уютным и теплым, чтобы можно было обеспечить комфорт при носке. Черное платье доступно в широком спектре моделей, именно поэтому можно удовлетворить запросы всех модниц.

Вне зависимости от того, наряд короткий, длинный или средней длины, платье выглядит просто фантастически.

Хорошо будет смотреться такой наряд вместе с пальто и высокими сапогами.

Бархатное платье

В этом году самым настоящим трендом является бархат. Это просто удивительная и роскошная ткань, которая помогает придать образу особую элегантность и привлекательность.

Бархатные платья доступны в самых различных вариантах в этом сезоне. Важно правильно подобрать аксессуары, которые помогут завершить создаваемый образ. Бархатное платье подойдет для совершенно любого мероприятия и хорошо сочетается с различными прическами.

Платье с плиссированной юбкой

После большой популярности плиссированной юбки весной и летом такое платье будет самым настоящим трендом зимой.

В этом сезоне стоит выбирать для себя версию средней длины. Сочетать такой наряд лучше всего с максимально простыми и непринужденными аксессуарами.

Платье с плиссированной юбкой будет хорошо смотреться вместе с меховым пальто и сапогами до колена.

Кожаное платье

Кожаное платье средней длины станет самым настоящим трендом зимой-2022/2023. Такой наряд точно заслуживает особого внимания.

Интересно смотрятся модели с поясом, которые подчеркивают фигуру и делают силуэт более красивым и изящным.

Такое платье красиво выглядит вместе с ботинками с заостренными носками.

Платье в стиле бохо

Богемный стиль вызвал самый настоящий фурор этим летом и все еще остается в тренде. Осенью и зимой такой наряд также будет оставаться актуальным.

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Платье в стиле бохо выглядит просто очаровательно. Лучше всего выбирать для себя негабаритную версию, так как она помогает подчеркнуть женственность.

Платье-труба

Независимо от того, короткий это наряд или длинный, он выглядит очень стильно, эффектно и соблазнительно.

Красиво смотрится платье-труба, выполненное в нейтральных тонах. Такой наряд идеально подойдет для офиса.

Чтобы сделать образ еще более превосходным, стоит дополнить свое платье любимым пальто и парой сапог на каблуках.

Вязаное и трикотажное платье

Изделия из плотного трикотажа и вязаные модели смотрятся очень красиво и интересно. В такой одежде точно будет тепло и комфортно.

Хорошо будет смотреться платье с разрезами, трапеция, футляр, с широким воротом.

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Что же касается цвета наряда, то здесь нет совершенно никаких ограничений. Можно приобретать наряд как в пастельных, так и в более ярких оттенках.

В клетку

Этот принт на протяжении длительного времени продолжает оставаться актуальным и точно еще долго не выйдет из моды.

В этом году в моде платье в клетку. Это нестареющая классика, которая точно подойдет для самых различных случаев.

Колор-блок

Это самый настоящий тренд 2022 года, который еще долго будет оставаться актуальным. Красиво смотрятся цветные платья в полоску или же с деталями в разных оттенках.

Большим преимуществом такого платья является то, что его можно легко сочетать с самыми различными вещами и обувью.

Сарафан

Это может показаться достаточно странным, однако сарафан будет самым настоящим тредом осени и зимы в этом году. Самое главное – правильно выбрать материал, из которого выполнено это изделие. Ткань обязательно должна быть достаточно плотной. Хорошим вариантом станет вельвет или бархат.

Под сарафан можно надеть водолазку, блузку или же гольф.

С вырезом на спине

При помощи такого наряда можно подчеркнуть женственность. Можно носить такой наряд самостоятельно или же надев под низ блузу или водолазку.


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