Сергей Собянин: В наши дни столица и москвичи делают все для победы

В наше время День народного единства обретает особый смысл и напоминает о героических страницах отечественной истории, написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что Россия вновь проходит через испытания, сражается за суверенитет и свое будущее. Градоначальник обратил внимание на важность единство и сплоченности.

“С давних времен Москва играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают все для победы”, – добавил Собянин.

Ранее градоначальник пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941. Большинство событий можно посетить бесплатно, а вырученные от продажи билетов на платные показы средства пойдут на помощь жителям новых регионов.

С 4 по 6 ноября москвичи и гости столицы смогут посетить патриотический фестиваль “День народного единства” на ВДНХ. Там можно попробовать деликатесы со всех регионов страны.

На Красной площади с 5 по 7 ноября развернется интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Посетители увидят образцы военной техники периода Великой Отечественной войны.

Кроме того, в учреждениях культуры Москвы пройдет более 200 кинопоказов, концертов и театральных постановок.