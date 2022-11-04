 

“Жизнь разлучила”: оставивший Андрееву Бондарчук пришел к бывшей жене

04.11.2022, 22:55, Разное
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Оба уже успели составить свое счастье с новыми людьми, а режиссер даже стал отцом. Третьего ребенка мужчине родила актриса Паулина Андреева, которую многие называли причиной развода супружеской четы Бондарчуков.

Впрочем, и Светлана и Федор отрицают, что на расставание повлияли третьи лица. Более того, паре удалось сохранить теплые отношения – все-таки у них двое общих детей, один из которых с особенностями развития.

В недавнем интервью Светлана Бондарчук рассказала, как произошла их первая встреча после развода. Возможно, тогда оставивший Паулину Андрееву режиссер появился на одной из светских вечеринок. Может быть, он даже пришел на раут к бывшей жене, которая занимала руководящую должность в журнали HELLO. Увы, этого бизнес-вумен не уточнила.

По словам Бондарчук, встреча оказалась испытанием, и она думает, для обоих. Как отметила знаменитость, эмоции в такой ситуации будут всегда, ведь непросто вновь увидеть человека, который очень много значил когда-то.

” Но вас жизнь разлучила. Это касается не только бывших мужей, это может быть и бывшая подруга”, – отметила Светлана.

Стоит отметить, что экс-супруга первой в стране поместила фото Федора Бондарчука с новой возлюбленной на обложку журнала, которым руководила. По ее словам, тогда многие коллеги были поражены ее решением и силе характера. Ну а что… просто бизнес, ничего личного!


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