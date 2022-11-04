«Хороший актив. Забираем именем Российской Федерации»

В стране национализируют перспективные предприятия, чтобы отдать их в «добрые руки». Передел собственности происходит под предлогом обеспечения безопасности государства.

«Бесцеремонное и безразличное отношение ответчиков к российскому обществу и установленному им правопорядку в сфере экономики; использование лживых схем по захвату организаций, обеспечивающих безопасность страны, через офшорные юрисдикции и юридические лица» — так было аргументировано решение о национализации Мурманского морского рыбного порта. Иск в начале октября удовлетворен — 100% акций порта Арбитражный суд Мурманской области постановил передать в доход государства.

Этот вердикт стал далеко не первым в процессе огосударствления частной собственности, который постепенно идет в стране. Речь тут не о призывах «отнять и поделить» имущество ушедших из РФ в знак протеста против спецоперации западных компаний, а о российском бизнесе.

Вместо рыбы — термы

Мурманский морской рыбный порт (ММРП) — предприятие сложной судьбы. Он всего несколькими годами младше самого Мурманска, в 1990 году достиг максимального грузооборота, превысившего 3 млн тонн, но уже через четыре года был признан неплатежеспособным. Флота акционировались, рыба пошла за рубеж. В 2007 году порт тоже был акционирован, но до конца 2015 года принадлежал государству, правда, на его территории уже находились десятки мелких собственников: значительная часть цехов продавалась в частные руки — и, кстати, многие из них стали основой вполне успешного бизнеса, связанного с рыбообработкой.

Не самые прибыльные остатки государство дважды пыталось сбыть с рук безуспешно — ни одного желающего купить ММРП даже за стартовую цену (чуть менее полутора миллиардов) не находилось. С третьей попытки предприятие-таки продали в конце 2015 года. К тому времени грузооборот сократился до 380 тысяч тонн в год.

Немало способствовала кризису государственная политика: из-за необходимости платить драконовские таможенные пошлины при заходе в российский порт российского же судна, прошедшего любой ремонт за границей. И еще более чудовищные — за приход купленного за границей судна.

Притом что отечественные судоверфи, мягко говоря, не удовлетворяли спрос.

В итоге в порту ближайшего к российской границе норвежского города Киркенес постоянно швартовались суда под российским флагом, которые за 20 лет ни разу не бывали в порту приписки — Мурманске. Зайди они туда, судовладельцу пришлось бы заплатить в казну почти четверть от контрактной стоимости судна, из которых 5% — таможенная пошлина и 18% — НДС. Пять–семь лет назад, по разным данным, в Мурманске числилось от 20 до 120 таких бортов. Плюс в Норвегии обслуживание судна было выгодней: вода, бункеровка, хорошее топливо, быстрая разгрузка, никаких «заносов» контролирующим структурам, дешевизна стоянки (неделя в Киркенесе обходились в сумму, которую в Мурманске пришлось бы выложить за одни сутки).

В 2015 году крупная рыболовецкая компания «Робинзон» публично отказалась разгружаться в Мурманске. Причиной, по словам судовладельца, послужил конфликт с областным УМВД, которое стало перевзвешивать в порту коробки отгруженной рыбопродукции и расценивать даже мельчайшие отклонения от указанного на маркировке веса как контрабанду.

Капитаны потребовали внесения в трудовой договор пункта: «Без захода в Мурманск».

В общем, моряки голосовали бортами, и причина кризисного состояния порта была далеко не только в нем самом. Потому и покупателей не находилось. В итоге Росимуществу удалось-таки сбыть проблемный актив по цене корабля: за 1 млрд 27 млн рублей, или около 14 млн долларов по тогдашнему курсу. В торгах участвовали четыре предприятия, к итогам аукциона вопросов не было, хотя покупателем 100% акций и стала явно зарегистрированная под него мурманская фирма «Купец» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, созданная за месяц до торгов. Ее владельцами были Олег Креславский и Александр Романов.

Уже сейчас, когда дело о национализации порта слушалось в мурманском арбитраже, ФАС заявила, что покупка была делом семейным, Креславский-де — зять Романова, а сделки проводились с участием кипрской, сингапурской и венгерской компаний. Но тогда, в момент покупки кризисного актива и длительное время после нее, вопросы налогового резидентства покупателей государство не волновали.

Притом что взаимоотношения с новыми хозяевами у арендаторов-портовиков выстроились не сразу. Были конфликты, скандалы, даже обыски, но в целом работа велась, и грузооборот стал расти. В портовую инфраструктуру пошли инвестиции — за 7 лет они составили, по словам представителей ММРП, около 4 млрд рублей. Предприятия на территории порта — их около 50 — суммарно платят около полумиллиарда рублей налогов ежегодно.

Серьезное противостояние началось весной, когда правительство Мурманской области разработало госпрограмму, по которой к 2027 году на территории рыбного порта и судоремонтного завода появится «Новый Мурманск» — территория с развлекательным комплексом, апарт-отелем, элитным жильем и панорамным баром. Изюминкой должны стать термы (тут сразу представляешь придумавших это чиновников местного разлива облаченными в римские тоги).

Руководство порта уверяло, что их просто поставили перед фактом. Как и арендаторов, которым был предложен сомнительный выбор: либо согласиться на участие в программе по воле реноваторов, либо готовиться к принудительному изъятию земли и недвижимости. По плану из почти 300 объектов собственности на территории должно остаться семь, а управлять всем этим будет некое юридическое лицо от имени РФ. При этом из нескольких портовых районов реновации подлежит «самый рабочий» — Второй грузовой, где переваливаются и обрабатываются 80% поступающей рыбы.

Инфраструктуру рыбообработки в проект тоже включили, но странным образом: например, вместо нескольких имеющихся в порту холодильников на 45 тысяч тонн планируется построить один на 20 тысяч тонн.

На заведомо непопулярный проект с неочевидной экономической эффективностью требуется 30 млрд рублей. В чьих интересах такие хлопоты? Портовики, усомнившись в чистоте замысла, предположили, что бенефициарами прожекта могут быть известные в стране семьи. Например, к порту уже приглядывалась инвесткомпания «Аврора», которую связывают с именем Андрея Патрушева — младшего сына секретаря Совбеза РФ. У Патрушева-младшего есть доля в Мурманской арктической геологоразведочной экспедиции, в последние годы его бизнесы все интенсивнее заходят в Арктику.

Портовики пожаловались в федеральное правительство. В письме вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко они указали, что помимо промышленных объектов под снос теоретически попадают нефтепроводы, котельная, которая обогревает прилегающие жилые дома, и даже бомбоубежище. А включение в этот перечень инфраструктуры работающих предприятий просто противоречит здравому смыслу. Подписанты считают, что происходящее приведет к прекращению деятельности предприятий, а в условиях санкций, когда перевести рыбные грузопотоки в другие порты невозможно, — к остановке промысла в Северном бассейне.

На некоторое время конфликт завис.

Теперь же его разрешение очевидно: арбитраж удовлетворил иск ФАС о национализации рыбного порта. Истец ссылался на ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций». И обосновал иск тем, что ключевой бенефициар — бизнесмен Романов — уже после сделки перестал быть резидентом РФ.

Дескать, в итоге стратегическое предприятие контролирует иностранный инвестор. А в этом случае закон требует перед покупкой получения таковым разрешения на сделку у госкомиссии. Если оно не испрашивалось, сделка ничтожна.

Есть, однако, нюансы, на которые в своем публичном заявлении указывает порт: разрешение не требуется, если иностранное юрлицо принадлежит российскому гражданину (при условии что он — налоговый резидент РФ). А Романов покинул страну уже после покупки.

Но суд не принял это в расчет и постановил передать в доход государства 100% акций предприятия без какой-либо компенсации бывшим владельцам.

Оставив за скобками оценку чистоты бизнеса владельцев ММРП, заметим, что прецедент крайне любопытный в свете нынешней волны эмиграции. Если норме закона об иностранном участии в российском бизнесе будет придана обратная сила, как случилось в мурманском деле, это станет серьезным инструментом давления на нелояльный власти бизнес. Мол, стоит вам уехать из страны, ваши компании ждет экспроприация.

Порт обещает обжаловать вердикт — он еще не вступил в силу — и сравнивает действия государства с методами «революционных матросов 1917 года».

«Оружие может быть применено против нашего государства»

Не успел отшуметь этот скандал, как вышло новое решение о национализации — и снова в Мурманской области. На сей раз речь о Ловозерском ГОКе — его приватизация, по словам губернатора Чибиса, признана судом недействительной неделю назад (в картотеке арбитражных дел такого решения пока нет). Управлять предприятием, опять же, по данным местных чиновников, теперь будет «Росатом», хотя прямого отношения к атомной отрасли предприятие по добыче редкоземельных металлов не имеет. Однако госкорпорация является потребителем сплавов ниобия, а Ловозерский ГОК — единственный в мире добытчик лопарита, из которого после переработки и получают соединения ниобия.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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