Кит Келлог – США тратят на Украину по $2,5 млн в час

Все европейские страны вместе тратят на помощь Украине вдвое меньше, чем США, а власти не дают чёткого ответа, для чего это делается, заявил генерал Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News. Необходимо объяснить американцам, на что тратятся их налоги, как в своё время сделал Джордж Маршалл, подчеркнул военный.

Предположим, что республиканцы станут большинством в палате представителей. Некоторые говорят, что эти напряжённые выборы могут закончиться в их пользу: в борьбе за кресла в сенате они также могут стать большинством. Но посыл республиканцев о том, что мы могли бы сделать в отношении продолжающегося конфликта на Украине, весьма неоднозначен: продолжат ли США играть роль спонсора, выделяя порядка 70 процентов всей помощи (этой стране. — ИноТВ)? С нами в эфире генерал Кит Келлог. Господин генерал, мы с вами обсуждали это ранее — у людей появляются определённого рода настроения: Кевин Маккарти и другие заявляют, что мы не останемся с «пустым чеком». Позже он попытался уточнить свою мысль, отметив, что это не означает, что мы бросим Украину. Что думаете?

КИТ КЕЛЛОГ, генерал армии США: Нил, спасибо, что пригласили меня. Я думаю, что это оправданное беспокойство. Всё сводится к подотчётности. Сегодня 253-й день этого конфликта в Европе, его конечный результат не определён. У нас нет плана по завершению конфликта, мы не обсуждали его. Всё, что мы делаем, — разбрасываемся деньгами: мы выделили 18 миллиардов долларов на экономическую, гуманитарную и военную помощь. Это большая цифра, давайте представим её в почасовом выражении — значит, на Украине мы тратим порядка 2,5 миллиона долларов ежечасно — это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчётности. Кильский институт мировой экономики в Германии провёл исследование, вы отчасти намекнули на него минуту назад: они рассмотрели все европейские страны и оказалось, что мы платим вдвое больше, чем все европейские государства, вместе взятые! Я думаю, этим должен заняться президент и республиканцы, если они станут большинством в конгрессе: им нужно объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы быть на Украине и каков желаемый исход событий. Тут можно позаимствовать опыт у Джорджа К. Маршалла, который в 1947 году выступил в ходе церемонии присуждения учёных степеней в Гарварде и рассказал о плане восстановления Европы, более известном как план Маршалла. Тогда он объяснил, почему его осуществление всецело отвечает американским интересам. Никто не сделал этого, а это необходимо сделать для американского народа. Это деньги американских налогоплательщиков, и они должны знать, на что тратятся эти средства.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2022 года.