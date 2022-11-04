 

Мнение: Откуда появились «лишние» 18 тыс.?

04.11.2022, 22:30, Разное
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Президент России Владимир Путин сообщил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек.

«Почему 318? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — пояснил президент.

Но 31 октября Путин говорил, что мобилизация закончена, мобилизовано 300 тысяч запасников. И Шойгу 1 ноября говорил о мобилизации 300 тысяч россиян.

Откуда появились «лишние» 18 тыс. мобилизованных? У меня есть подозрения, что 18 тыс. – это количество «добровольцев» из колоний и тюрем, рекрутированные в «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным (на нижнем снимке – справа, фотография отсюда).

Какие еще версии, что это за 18 тыс «лишних» мобилизованных?

Источник: Ирек Муртазин


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