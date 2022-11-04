Мнение: Откуда появились «лишние» 18 тыс.?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент России Владимир Путин сообщил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек.
«Почему 318? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — пояснил президент.
Но 31 октября Путин говорил, что мобилизация закончена, мобилизовано 300 тысяч запасников. И Шойгу 1 ноября говорил о мобилизации 300 тысяч россиян.
Откуда появились «лишние» 18 тыс. мобилизованных? У меня есть подозрения, что 18 тыс. – это количество «добровольцев» из колоний и тюрем, рекрутированные в «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным (на нижнем снимке – справа, фотография отсюда).
Какие еще версии, что это за 18 тыс «лишних» мобилизованных?
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет