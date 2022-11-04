Мнение: Петербургские квадрокоптеры, рекорд безаварийных запусков и запрет на закупку иностранного ПО

1. В Петербурге на одном из крупнейших оборонных заводов начали производить гражданскую продукцию (ссылка):



В Санкт-Петербурге на площадке Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» стартовало серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для гражданского рынка. Об этом сообщает Минпромторг России. До конца текущего года планируется выпуск 1 тыс. беспилотников — первые 400 аппаратов будут собраны уже в ноябре. Ещё в начале августа этого года стало известно, что «Алмаз-Антей» запустил в опытное производство многофункциональный лёгкий беспилотник. Тогда было разработано несколько типов БПЛА, которые управлялись со смартфона, планшета или ноутбука и поддерживали режим управления с видом от первого лица. Сейчас речь идёт о серийном выпуске моделей для гражданского рынка.

2. Тема провальных космических запусков в России, столь популярная в прошлом десятилетии, сошла на нет. Более того, мы уже практически побили рекорд по числу безаварийных запусков за всю историю современной Российской Федерации. Дальше уже остаются непобитыми только рекорды времён СССР (ссылка):



22 октября 2022 года в 22:57 мск с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Она вывела в космос разгонный блок «Фрегат» с тремя спутниками «Гонец-М» и одним «Скиф-Д».

…это очередной запуск в рекордной серии безаварийных пусков в истории России. С 11 октября 2018 года за четыре года Россия запустила с космодрома Байконур 43 ракеты-носителя, с Плесецка — 33, Гвианского космического центра — 9, с космодрома Восточный — 9. Всего 94 безаварийных запусков подряд. В предыдущий раз аналогичный рекорд был установлен в период с февраля 1992 года по февраль 1993 года.

Впрочем, еще есть к чему стремиться. Ведь в СССР с января 1983 года по ноябрь 1984 года провели 185 безаварийных космических запусков подряд.

3. Импортозамещение софта в России идёт своим чередом (ссылка):

Как сообщают «Ведомости», российские госорганы, банки, операторы связи и другие структуры, выполняющие роль субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), более не смогут закупать иностранное программное обеспечение (ПО) даже при отсутствии отечественных аналогов.

Теперь вышеупомянутые организации и субъекты критической информационной инфраструктуры должны будут для решения своих функциональных задач приобретать комбинации российских программных продуктов, сведения о которых включены в единый реестр российского ПО или единый реестр евразийского ПО.

Об этом говорится в утверждённых правительством методических рекомендаций по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное ПО. Доступ к документу находится в распоряжении «Ведомостей».

В рекомендациях указано, что доля российского и евразийского программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры по отрасли должна вырасти к концу 2022 по сравнению с показателями конца августа на 10%.

К концу следующего года эта доля должна превышать исходные показатели уже на 40%. А к 2027 всё программное обеспечение обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры на 100% должно быть отечественным.