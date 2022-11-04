Мнение: О последних надеждах России… Они рушатся на глазах?

На фоне разворачивающейся в преддверии зимы форменной «гуманитарной катастрофы» в украинских городах и сёлах, вызванной ударами по инфраструктурным объектам ОЭС Украины, даже прежняя, более чем ограниченная поддержка России со стороны немногих оставшихся «партнёров» тает на глазах. И Пекин, и Анкара не просто стремятся дистанцироваться от Кремля, но прочерчивают для него «красные линии» всё более жёстко. И аргументов в арсенале Москвы становится буквально с каждым днём всё меньше и меньше.

Зима Финал — близко?

Нет, на первый взгляд, «всё хорошо, прекрасная маркиза». Турция снова дала прикурить блоку #НАТО, в котором, впрочем, и состоит. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, например, день-в-день опроверг заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Финляндия и Швеция якобы выполнили все требования Анкары перед вступлением в альянс. Глава турецкой дипломатии лапидарно высказался в ответ, что Турция так не считает.

Для вступления Финляндии и Швеции в НАТО требуется одобрение всех членов альянса, Турция пока его не дала. И многие связали очередной демарш турецкого МИД с уступками России по «зерновой сделке». Мол, #Россия выторговала себе не только разблокировку экспорта удобрений, но и продолжение блокировки Анкарой вступления в Альянс двух скандинавских стран. Но есть нюанс. ©

Как только Москва «вернулась» в Черноморскую инициативу, а произошло это очень быстро, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что первым делом проинформирует президента #США Джо Байдена от том, как ему удалось убедить Россию. «Пусть это останется при мне, сначала расскажу об этом Байдену», — приводит его слова телеканал A Haber. И это проливает свет на истинную роль Анкары, не так ли?

Или вот, #Китай. Тоже бросает вызов США. На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем лидер Китая Си Цзиньпинь сказал, мол, надеюсь, что Европа будет стабильной и процветающей, сохраняя существующую линию в развитии отношений с Китаем, ибо ей нельзя зависеть и быть подконтрольным «третьей стороне». Тонкий намёк, призванный разрушить т.н. «североатлантическое единство»? Да, но снова есть нюанс. ©

На той же встрече с Олафом Шольцем всё тот же председатель Китая Си Цзиньпинь заявил, что выступает против применения ядерного оружия в Европе и эскалации в Украине. На переговорах он подчеркнул, что международному сообществу важно выступить против ядерной войны, чтобы предотвратить «кризис на евразийском континенте». С учётом того, что о применении ЯО никто не говорит, кроме Москвы, это и есть предельно чётко очерченная «красная линия» для Кремля. Который таким образом потерял ещё один «козырь», пусть и слабый.

Опять, в общем, из всех союзников у России — только её армия, авиация и флот?

Но многое ли они могут сегодня «в одиночку»?

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