Баринов раскрыл настоящую причину скоропостижной смерти Шукшина

Валерий Александрович очень надеется, что благодаря, в том числе, и таким фестивалям, зритель снова полюбит смотреть отечественное кино. “Когда на наши экраны прорвалось американское кино, я подумал: “Слава Богу! Люди наконец-то поймут, что в Голливуде снимается много чепухи и ерунды, – говорит актер. – Но, к великому сожалению, американское компьютерное кино завладело умами и сердцами наших соотечественников. На меня даже нашумевший “Титаник” не произвел никакого впечатления”.

При этом наше кино он считает более душевным и искренним, где зритель, по словам актера, может “и слезами обливаться, и ухахатываться”. Такие эмоции у 76-летнего Баринова обычно вызывают старые советские киноленты. “Было в них что-то подлинное, – полагает он. – Ведь тогда художники пропускали действительность через свое сердце”.

Среди таких мастер Валерий Баринов отдельно выделяет Василия Шукшина. “Я недавно был в станице Клятская в Волгоградской области, где Василий Макарович ушел из жизни 2 октября 1974 года, – поведал актер. – Человек снял пять картин. А вскрытие показало, что у него было семь инфарктов – так близко к сердцу он все принимал!”

Напомним, Василия Шукшина всегда мучили приступы язвы желудка, которые преследовали его еще с молодости, когда он страдал из-за пристрастия к алкоголю. Последние годы жизни после рождения дочерей он не притрагивался к спиртному, но болезнь прогрессировала. Еще на съемках “Калины красной” он с трудом приходил в себя после тяжелых приступов. Он скоропостижно скончался на 46-м году жизни во время съемок фильма “Они сражались за Родину” на теплоходе “Дунай”. Мертвым его обнаружил близкий друг Георгий Бурков. Причиной смерти тогда был назван инфаркт миокарда.