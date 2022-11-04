Das Erste – Швейцария снова отказала Германии и оставила Украину без боеприпасов для ЗСУ Gepard

Германия не сможет передать Украине боеприпасы швейцарского производства для зенитной самоходной установки Gepard, пишет Das Erste. Берн, сославшись на нейтральный статус страны, уже во второй раз отклонил соответствующий запрос министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Ранее Ламбрехт обратилась к своей швейцарской коллеге с просьбой снять вето на реэкспорт боеприпасов, необходимых «для защиты критической инфраструктуры» Украины и портов на юге страны.



AP

Швейцария во второй раз отказалась согласовать передачу Украине боеприпасов для зенитных самоходных установок, которые Германия в своё время приобрела у Берна. В письме министру обороны Германии Кристине Ламбрехт министр экономики Швейцарии Ги Пармелен указал, что правительство не может удовлетворить запрос о передаче продукции военного назначения швейцарского производства, если страна-получатель втянута в международный конфликт, передаёт Das Erste.

«В отношениях между Россией и Украиной Швейцария применяет закон о нейтралитете», — говорится в сообщении Министерства экономики, образования и науки Швейцарии.

Ранее Берлин запросил у Берна разрешение на передачу Киеву примерно 12 400 боеприпасов швейцарского производства для зенитной самоходной установки Gepard. В начале июня Пармелен впервые официально отказал правительству Германии в экспорте, сославшись на швейцарский нейтралитет.

В понедельник представитель Министерства обороны Германии сообщил, что недавно Ламбрехт вновь направила письмо правительству Швейцарии. По данным СМИ, министр обратилась к своей швейцарской коллеге Виоле Амерд с просьбой снять вето на реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для ЗСУ Gepard. В письме Ламбрехт указала, что боеприпасы необходимы для «защиты критической инфраструктуры Украины». Она также сослалась на необходимость защиты портов на юге страны, имеющих решающее значение для экспорта зерна.

ЗСУ Gepard стала первой системой тяжёлого вооружения, которую Германия пообещала Украине. К сентябрю все 30 обещанных зенитных танков были доставлены в страну. Однако с самого начала основная проблема заключалась именно в боеприпасах.

Первоначальный пакет боеприпасов включал всего около 60 тыс. штук. Украинская сторона изначально утверждала, что из-за высокой скорострельности зенитных орудий такого количества будет недостаточно. В своём последнем письме к правительству Швейцарии Ламбрехт сообщила о возникновении «острой нехватки боеприпасов» из-за «интенсивного использования ЗСУ Gepard против российских беспилотников и крылатых ракет», пишет Das Erste.