Стильные и крутые комбинации блейзеров с брюками-кюлотами и не только

Блейзер является одной из базовых вещей капсульного гардероба любой модницы. Это неспроста, поскольку с данным изделием можно составить множество разнообразных стильных образов. Рассматриваем наиболее удачные комбинации, а также наиболее актуальные модели блейзеров.

С джинсами

Если вам нравится одежда с принтом, тогда обратите внимание на блейзер в клетку. Такая расцветка хоть и является классической, но она особенно в моде в текущем сезоне. Такой блейзер вы смело можете сочетать с джинсами прямого кроя и с водолазкой.

С кюлотами

Стильно и элегантно смотрится блейзер однотонного серого цвета на двух пуговицах. В данном случае рекомендуется отдать предпочтение удлиненной модели. Удачный микс получается при совмещении такого блейзера с широкими брюками-кюлотами черного цвета.

С брюками со стрелками

Для создания эффектного образа в офисно-деловом стиле сочетайте блейзер с накладными карманами и брюки со стрелками. Если верх у вас темный, тогда пускай низ будет светлый. Завершите лук с помощью поясного ремня, надетого прямо поверх блейзера.

С рваными джинсами

В этом году модно комбинировать разные по стилистике вещи. Например, элегантный блейзер, который больше подходит для офиса, и рваные джинсы, которые больше подходят для встреч с друзьями в неформальной обстановке. Сделайте образ более жизнеутверждающим, выбрав блейзер яркого и насыщенного цвета.

С шелковой юбкой

Изысканно смотрится удлиненный блейзер с шелковой или атласной юбкой миди-длины. В данном случае из обуви будут уместны элегантные туфли на каблуках.

С укороченными брюками

Если вы надеваете брюки с высокой посадкой, тогда вполне уместно будет добавить к ним укороченный блейзер. Отдавайте предпочтение тем брюкам, которые открывают ваши щиколотки.

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С блузой и остроносой обувью

Если вам нужно создать образ уверенной в себе бизнесвумен, тогда рассмотрите двубортный блейзер на двух пуговицах. Он прекрасно сочетается с классическими брюками прямого кроя. Завершите образ с помощью остроносых туфель и белой блузы.

С юбкой миди

Для создания лука в стиле кэжуал блейзер тоже подойдет. Если хотите сделать образ более романтичным, тогда сочетайте изделие с юбкой миди-длины. Пусть она будет из струящейся легкой ткани.

С укороченными цветными джинсами

Еще один удачный лук в повседневном стиле — это блейзер с принтом в крупную клетку и цветные джинсы. Например, они могут быть кирпичного оттенка. Главное, чтобы по оттенку штаны перекликались с цветом блейзера.