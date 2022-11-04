 

Die Welt – 14% немцев считают, что исторически у Украины нет права на собственную землю

04.11.2022, 20:00, Разное
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В Германии существенно выросла поддержка российского взгляда на украинские события, пишет Die Welt. 40% немцев полностью или частично согласны с тем, что специальная военная операция — это безальтернативная реакция Москвы на провокации НАТО. Ещё в апреле этого года такую позицию разделяло всего 29% населения. К тому же 14% граждан ФРГ убеждены, что исторически Украина вообще не имеет права на собственные территории, рассказывает немецкое издание.


AP

Всё больше немцев верят российской пропаганде, пишет Die Welt. Репрезентативный опрос Центра мониторинга, анализа и стратегии (CeMAS) показал, что почти каждый пятый житель ФРГ (19%) полностью согласен с утверждением, что специальная военная операция на Украине — это безальтернативная реакция РФ на провокации НАТО. 21% частично с ним согласились. При этом ещё в апреле этого года показатели по тем же вопросам были 12% и 17% соотвественно, отмечает издание.

Также многие немцы (18%) убеждены, что глава Кремля Владимир Путин противостоит на Украине глобальным элитам, которые «дёргают за ниточки за кулисами». 14% опрошенных считают, что исторически Украина не имеет права претендовать на собственные территории, а 12% — что Киев вместе с Вашингтоном занимаются совместной разработкой биооружия в секретных лабораториях.

Почти каждый десятый житель ФРГ согласился с утверждением, что боевые действия были необходимы для того, чтобы устранить фашистское правительство на Украине. Такой точки зрения придерживаются 9%. 8% считают, что всё это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от пандемии коронавируса.

В опросе, который проходил с 3 по 11 октября 2022 года, приняло участие 2 228 человек в возрасте от 18 до 90 лет. Если сравнить его результаты с показателями от апреля 2022 года, становится заметно, что поддержка «пророссийских теорий заговора» среди населения существенно выросла, заключает издание.


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