Куда сходить в ноябре: гид по событиям в Москве и Санкт-Петербурге

Театр

“Лабиринт” в Большом театре

Премьерные показы трех одноактных балетов “Сияние”, “Нерв” и “Минотавр” пройдут на сцене главного театра страны 15 и 16 ноября. Название, которое их объединяет, выбрано не случайно. Все они посвящены хитросплетениям лабиринта, который и представляет собой жизнь – любви, страху, ненависти, мечтам. Проект продюсерской компании MuzArts собрал уникальную команду. На сцену выйдут солисты Большого: Алена Ковалева, Анастасия Сташкевич, Мария Виноградова, Денис Савин, Артур Мкртчян. Также в “Лабиринте” участвует звезда современного танца Ильдар Гайнутдинов. Над программой работали золотомасочные хореографы Ольга Лабовкина и Анна Щеклеина, а также знаменитый испанец Патрик де Бана. Костюмы создали модельеры Игорь Чапурин и Галина Солодовникова, а художником по свету стал хорошо знакомый театральной публике Иван Виноградов. Еще одно громкое имя в проекте – Даши Намдаков. Прославленный скульптор выступил сценографом “Лабиринта” и создал скульптуру Минотавра для заключительной части трилогии.

Когда: 15 и 16 ноября 19:00

Где: Большой театр, Театральная площадь, 1

Нонна Гришаева в мюзикле “Дон Жуан. Нерассказанная история”

12 ноября в мюзикле “Дон Жуан. Нерассказанная история” состоится дебют Нонны Гришаевой. Она выйдет на сцену в роли жены Дон Жуана – Пилар. Вот уже два года спектакль с успехом идет на подмостках. Постановку, в основе которой лежит пьеса Леонида Жуховицкого “Последняя женщина сеньора Хуана”, за это время посмотрели больше 50 тысяч человек. В мюзикле заняты лучшие артисты жанра: актеры и телеведущие Анастасия Макеева и Оскар Кучера, Ростислав Колпаков, Дмитрий Янковский, Сергей Борзов, Александр Казьмин, Александр Рагулин, Артём Елисеев, Константин Барышников.

Когда: 12 ноября 13:00

Где: Измайловское ш., 71, корп. 5.

Опера Сальери в Музее Москвы

Комическую оперу Антонио Сальери “Сначала музыка, потом слова” покажут в Музее Москвы. Она прозвучит в исполнении солистов Оперной студии Новосибирской консерватории и Студенческого симфонического оркестра им. Соллертинского. Композитор создал оперу в 1876 году для турнира с Моцартом, который устроил император Иосиф II. И, по мнению, придворных, одержал безоговорочную победу.

“Это опера на тему театрального закулисья, вся музыка которой соткана из цитат самых известных и всеми любимых опер эпохи оперы-сериа. Концепция нашей постановки носит “кодовое” название “Ночь в музее”. На оперной сцене зритель увидит настоящие “музейные экспонаты”, которые вдруг оживают в отсутствие смотрителей и решают, что же важнее в опере — музыка или слова?”, — рассказывает режиссер-постановщик Дмитрий Суслов.

Когда: 8 ноября 19:00

“Поцелуй. Конармия”

Самый чувственный текст сборника воплотился в спектакль-атмосферу, погружающую в хрупкий мир человеческих взаимоотношений с помощью пластических образов. Задаваясь вопросами вечного толка, спектакль «Поцелуй.Конармия» рассказывает историю о любви, спасающей даже в самые трудные времена.

Где: Театр на Таганке

Когда: 9 и 25 ноября

Выставки

“Великое искусство рядом. Шагал” в галерее “Беляево”

К 135-летию со дня рождения Марка Шагала в галерее “Беляево” открылась выставка тиражной графики художника. Экспозицию дополняют произведения других представителей парижской школы – Анри Матисса, Пабло Пикассо, Жоана Миро, Сальвадора Дали. А также работы современных московских художников: Екатерины Бубновой, Евгении Вороновой, Александра Соколова, Надежды Лихогруд, Джона Пешкова, вдохновленных творчеством мастера. Масштабный проект “Великое искусство рядом” к 10-летию Выставочных залов Москвы знакомит зрителей с шедеврами мирового искусства из частных собраний. Так объединение продолжает воплощать в жизнь свою главную задачу – предоставлять жителям города возможность знакомства с мировым искусством в своем родном районе.

Когда: до 27 ноября

Где: Галерея Беляево, ул. Профсоюзная, 100

“Балабанов” в Санкт-Петербурге

Ретроспективная выставка-путешествие по миру режиссера Алексея Балабанова проходит в пространстве “Севкабель Порт”. Впервые зрители смогут так полно и исчерпывающе познакомиться с его творчеством. Здесь собраны не только истории о том, как он работал над каждым своим фильмом. Нереализованные проекты, наброски и черновики сценариев, идеи, так и оставшиеся на бумаге, ученические работы для Свердловской студии документального кино, ранние короткометражки – все это позволяет погрузиться в творческий процесс Балабанова и увидеть, как его кино меняло мир. В этом путешествии проводниками выступают братья Петр и Федор Балабановы. Один из ключевых разделов экспозиции посвящен дилогии “Брат”, который рассказывает, как черты Данилы Багрова отразились в других работах режиссера.

Когда: до 15 января 2023

Где: Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40

“Мир как беспредметность” в Еврейском музее

Одному из самых ярких течений в русском авангарде – беспредметному искусству – посвящена выставка в Еврейском музее. На ней представлена почти сотня работ из Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, частных собраний. Направление, которое выбрали для проекта авторы, прежде всего, связано с именем Казимира Малевича. В основе экспозиции – дневники его ученика, Льва Юдина, которые знакомят с идеями художника и работой его приверженцев и оппонентов. На выставке представлены произведения Марка Шагала, Анны Лепорской, Ильи Чашника, Роберта Фалька, Веры Ермолаевой, Николая Суетина и, конечно же, самого Казимира Малевича. С помощью специального проекта “Я – Малевич” можно посмотреть выставку глазами одного из художников. Для этого достаточно наушников и телефона, с которого нужно запустить художественный квест.

Когда: до 19 февраля 2023

Где: Еврейский музей и Центр толерантности, ул. Образцова, 11, стр. 1А

“Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения”

Ретроспектива к 150-летию Игоря Грабаря соберет больше ста его произведений из фондов Третьяковки, Русского музея и других собраний. Представитель русского импрессионизма, он возглавлял Третьяковскую галерею, сделав частную галерею большим европейским музеем, создал систему охраны и реставрации памятников и написал обширный труд – первый многотомник о русском искусстве. На выставке покажут пейзажи и натюрморты работы Грабаря, портреты, а также работы зрелого периода, когда художник утвердился как один из основоположников соцреализма.

Когда: 18 ноября 2022 – 26 февраля 2023

Где: Третьяковская галерея, Лаврушинский пер., 12

Концерты

Shortparis в клубе Atmosphere

Концерты питерской группы Shortparis всегда больше, чем просто музыка. Скорее перформанс или арт-проект, в котором есть всего понемногу, сдобренный суровым миксом из синти-попа и индастриала. Сравнить не с кем, а слушать хочется до бесконечности, погружаясь с необычную атмосферу. Странное обаяние Shortparis можно будет испытать на себе – 27 ноября они выступают в клубе Atmosphere.

Когда: 27 ноября

Где: клуб Atmosphere, Шмитовский проезд, 32 А, стр. 1

“Руслан и Людмила” в Большом зале Консерватории

Симфоническую сказку по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина представят Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов. Страница за страницей они совершат путешествие в волшебный мир, где живут колдуны и богатыри. А поможет им в этом музыка Глинки, Дворжака, Брамса, Чайковского и Римского-Корсакова в исполнении Московского симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

Когда: 13 ноября

Где: Консерватория им. Чайковского, Б. Никитская, 13/6

Фестивали

Фестиваль уличного искусства “Здесь и сейчас”

Фестиваль уличного искусства “Здесь и сейчас” второй раз проходит вне стен музеев и галерей. В разных районах Москвы появляются арт-объекты, созданные современными художниками. Их работы гармонично встраиваются в существующее пространство, трансформируя его и делая искусство ближе к жителям города. Первые объекты уже можно увидеть на нескольких площадках. В парке “Зарядье” разместилась скульптура Адиля Алиева “Мальчик-рыбак”. Этот образ, по мнению художника, приглашает к размышлениям о том, как трансформируется город, и о сплетении детских воспоминаний с настоящим и будущим. “Алфавитяне” Дианы Воуба появились у культурного центра ЗИЛ. На фоне здания, построенного в конструктивистском стиле, выросли фигуры обитателей планета Ан, способных меняться в каждом измерении и создавать множество многомерных геометрических объектов. В парке культурного центра “Новослободский” свое прочтение истории о цифровом развитии представил Кирилл Стефанов. Его “Пути” – на первый взгляд обычный памптрек, больше похож на оживший уровень компьютерной игры. Работу “Попутный ветер” Дмитрия Аске можно увидеть у культурного центра “Зодчие”. Это здание 1960-х годов стало идеальной декорацией для его произведения. Фон – классический восьмиколонный портик – создает впечатление, будто перед зрителем не просто отдельно стоящая фигура, а масштабная объемная композиция. Ее главный герой держит в руках планер, напоминая о трогательных фигурках агитфарфора – пионерах с моделями аэропланов, юных лыжниках, пограничниках и моряках.

Когда: до конца года

Где: городские площадки