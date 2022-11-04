Поместите кисточку под верхние ресницы и моргайте: необычная техника для удлинения ресниц

Тушь для ресниц – одно из главных косметических средств, позволяющих женщине создавать яркий драматический образ. Ресницы становятся более объемными и длинными. Однако не всем удается добиться желаемого результата. В этой статье вы узнаете об одной интересной технике нанесения макияжа.

Гениальное решение

Итак, в одной из социальных сетей девушка поделилась прекрасной идеей нанесения туши. Как правило, тушь наносят на ресницы несколько раз, для того чтобы она ложилась более равномерно и придавала ресницам объем и длину.

Судя по всему, такой способ заставляет вас использовать слишком много средства. Да и выглядят ресницы слишком утяжеленными. Если вы желаете получить более естественный результат, попробуйте следующий метод.

Поместите кисточку прямо под верхние ресницы. Затем начните проворачивать ее ручку, медленно моргая. При вращении щетинок и моргании ресниц тушь наносится равномерно, удлиняя их.

Кстати, иногда одной туши недостаточно, чтобы ресницы выглядели длиннее и гуще. Существует еще один трюк, который позволяет добиться великолепного эффекта. Он заключается в применении консилера и пудры перед нанесением самой туши! Ресницы смотрятся еще более длинными, густыми и подкрученными.