 

Подлого Лазарева поймали на воровстве: Пострадавший потребовал очной ставки

04.11.2022, 18:45, Разное
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Отсылка, вдохновение, аллюзия, заимствование, – как ни назови, суть остается одной и той же. Копирование – неотъемлемая часть почти каждого творческого процесса. Разница состоит лишь в доле схожести: одно произведение лишь натолкнет на мысль о возможном источнике вдохновения, другое же – окажется полным клоном.

Именно так и случилось с новой афишей Сергея Лазарева: его команду поймали на творчеством воровстве. Изображение, на котором перечислен список городов, в которых пройдут концерты певца, оказалось полной калькой афиши клипа другого исполнителя.

Виталик Мишура, певец с гораздо более скромным опытом, случайно наткнулся на пост Сергея Лазарева и понял: изображение полностью повторяет его фотографию, вышедшую полгода назад. Портреты, на которых мужчины с томным прищуром смотрят в камеру и держат во рту зажженную спичку, отличаются лишь сценарием освещения. Лицо Сергея находится на черном фоне и освещено полностью, а у Виталия – таинственный полумрак и красный фон.

Сергей Лазарев и Виталик МишураМишура посмеялся над превратностями судьбы: в 2019 году он смотрел Евровидение, на котором так болел за Лазарева, что сорвал голос, а сегодня – улучил его команду в заимствовании. Впрочем, Виталий ничего не потребовал, а лишь выразил восхищение трудолюбием своего коллеги.

“Прикольно было бы пообщаться лично, может быть даже в творческом плане”, – размечтался “пострадавший” Виталик Мишура о возможности очной ставки.

К слову, это не первая ситуация, бросающая тень на репутацию экс-солиста “Smash!!”. По словам музыкального критика Андрея Остудина, несколько лет назад Сергей Лазарев совершил подлый поступок: прорекламировал финансовую пирамиду, в которой часть его подписчиков потеряли деньги.


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