 

Северная Корея провела масштабные артиллерийские учения

04.11.2022, 18:38, Разное
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В ночь с четверга на пятницу КНДР провела ракетные испытания, пишет Frankfurter Allgemeine. Были произведены десятки запусков с использованием баллистических и, предположительно, одной межконтинентальной ракеты. США считают, что Пхеньян готовится к испытанию ядерной бомбы, и призывают Китай, а также Россию убедить Северную Корею отказаться от этих планов.


AP

В ночь с четверга на пятницу Северная Корея осуществила десятки артиллерийских выстрелов, пишет Frankfurter Allgemeine. Незадолго до полуночи южнокорейские военные смогли засечь 80 таких запусков в морском пограничном районе между соседствующими странами. В Сеуле заявили, что действия Пхеньяна — это нарушение двустороннего соглашения от 2018 года. В связи с этим Министерство обороны Южной Кореи отправило предупреждение в КНДР.

Речь идёт о запуске нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря, а также, возможно, межконтинентальной ракеты. США осудили учения. Они призвали Совет Безопасности ООН провести заседание для обсуждения ситуации. Американцы считают, что Северная Корея готовится к испытанию ядерной бомбы. Но, когда именно это произойдёт, они не знают.

При этом в Белом доме надеются, что РФ и Китай смогут убедить КНДР отказаться от этих планов. «Китай и РФ давно выступают против северокорейской атомной программы. Мы считаем и ожидаем, что они должны оказать влияние на Корейскую Народную Республику, чтобы она отказалась от этих планов», — говорят в Вашингтоне. США также требуют, чтобы Пхеньян возобновил с ними диалог. Они готовы к прямым контактам и обсуждению возможности оказания гуманитраной помощи.

При этом эксперты считают, что американским властям нужно уже давно признать КНДР ядерной державой и смириться с тем, что она никогда не откажется от оружия массового поражения. В начале сентября Пхеньян принял закон, который предоставляет стране право нанести превентивный ядерный удар в целях самообороны. Также в нём за страной «безвозвратно» закреплён статус ядерной державы.


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