Президент Раиси в ответ Байдену – Иран был освобождён 43 года назад и не даст себя оккупировать

Президент Ирана Ибрагим Раиси разразился грозной речью в ответ на слова американского лидера Джо Байдена, что Штаты «скоро освободят Иран». Как пишет сайт Press TV, он напомнил, что Иран уже 43 года как освобождён, а также раскритиковал политику Штатов, основанную на доминировании и санкциях.



AP

Президент США Джо Байден заявил, что США «скоро освободят Иран». В ответ президент Ирана Ибрагим Раиси выступил с речью: «Иран был освобождён 43 года назад и решительно настроен не дать вам себя оккупировать. Мы никогда не будем вашими дойными коровами», — приводит его слова сайт Press TV.

Эту речь Раиси произнёс на митинге по случаю годовщины захвата посольства США в 1979 году. Он отметил: «Сегодня настало время побороть мировое господство; господство — это высокомерие и эгоизм». Раиси привёл слова имама Хомейни, который назвал США «великим сатаной» и сказал, что они готовы уничтожить многие нации и народы мира ради достижения своих целей.

Президент Ирана напомнил, что США приняли участие более чем в 300 войнах по всему миру, осуществили 62 переворота против воли народов разных стран, сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, где погибли миллионы людей. Он перечислил главные преступления Штатов: «военные интервенции США в другие страны во имя борьбы с террористами и освобождения народов, создание такфиристских террористических группировок, таких как ИГ* и «Фронт ан-Нусра»**, поддержка сепаратистских и террористических движений, запуск санкций против независимых стран, особенно против Исламской Республики Иран». Такие примеры показывают, что «дух Америки основан на высокомерии и доминировании», что «США хотят, чтобы люди думали и действовали, как США, и становились дойными коровами для США».

Президент Ирана раскритиковал США за их преступления против человечности, пишет автор статьи. По словам Раиси, странным выглядит то, что США создавали и поддерживали террористические группировки, но при этом называли себя защитниками свободы и прав человека.

Иранский президент также отметил, что, несмотря на санкции западных стран, его страна остаётся «одним из самых передовых производителей в сложных отраслях промышленности; будь то атомная промышленность или военная промышленность».

«Вы действительно думаете, что нас будут сдерживать ваши угрозы и санкции? Вы стремитесь замедлить темп развития иранской нации, но это всего лишь иллюзия. Наши мужчины и женщины не позволят вашим злобным мечтам сбыться». Раиси отметил, что западные страны хотели помешать экспорту иранской нефти, остановить добычу углеводородов в стране, изолировать Иран, «но им это не удалось». «Благодаря проницательности и хорошему знанию врага, молодое поколение в Иране сегодня имеет такое же отношение к Соединённым Штатам, как и предыдущие поколения».

Раиси отметил, что университеты, научные и технологические учреждения стали главной целью западных стран в Иране, чтобы посеять там беспорядок. По его словам, США думали, что Иран — это ещё одна страна в регионе, в которой можно реализовать планы США, как в Сирии или Ливии, но «США ошибаются». Президент Ирана посоветовал Западу извлечь уроки из неудачной политики и не предпринимать других нападок на его страну, пишет Press TV.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.