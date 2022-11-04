Удаление аденоидов и миндалин

Увеличение аденоидов у детей — вполне обычное явление. И не всегда требует коррекции. Как правило, носоглоточные миндалины увеличиваются, когда в организм пытается проникнуть инфекция извне — миндалины принимают основной удар на себя, воспаляются, увеличиваются в размерах, а через некоторое время восстанавливаются.

Но в ряде случаев, если инфекции, вирусы атакуют ребенка слишком часто, миндалина не успевает возвращаться в обычное состояние, тогда приходится говорить о заболевании — аденоидах. Каждый второй диагноз, звучащий в кабинете ЛОР-врача — аденоиды, если речь идет о маленьких пациентах (в группе повышенного риска дети 3-4 лет).

Выделяют три стадии увеличения миндалин. На первой стадии может быть эффективным консервативное лечение, но проблема в том, что первая стадия аденоидов не сопровождается выраженной симптоматикой, поэтому к врачу на этом этапе пациенты практически не обращаются. Когда же аденоиды уже увеличены настолько, что мешают свободному носовому дыханию, исправить проблему можно только оперативно.

Задуматься об удалении аденоидов и миндалин у детей стоит, если:

консервативное лечение хронического аденоидита не дало результата;

у ребенка сильно затруднено носовое дыхание, и проблему не удается решить с помощью медикаментов;

развиваются эпизоды обструктивного апноэ;

изменился прикус, деформируется лицевой отдел черепа;

к аденоидиту присоединяется бронхиальная астма.

Не стоит бояться оперативного вмешательства. Современные технологии позволяют проводить удаление аденоидов и миндалин щадящими и эффективными способами. В частности, метод лазерной резекции аденоидов предполагает удаление только воспаленных тканей, тогда как сама миндалина остается нетронутой.

Лечение аденоидов в клинике доктора Коренченко

Индивидуальный подход к каждому пациенту позволяет быстро поставить точный диагноз и назначить максимально эффективное лечение. Вы можете быть уверены, что если консервативная терапия в вашем случае может быть результативной, врач постарается добиться нужного эффекта с помощью грамотно подобранных медикаментов. Но даже в том случае, если лучшим вариантом станет оперативное вмешательство, можете быть уверены, что ходом и результатами лечения останетесь довольны.

В клинике доктора Коренченко удаление аденоидов и миндалин у взрослых и детей осуществляется с помощью современных лазерных методик. Лазерная редукция аденоидов характеризуется безболезненностью — местная анестезия устраняет любые болевые ощущения, дискомфорт. Также процедура проводится бескровно, позволяет сохранить здоровую ткань миндалин.

Важно, что не нужно ждать, пока воспаление стихнет, можно проводить редукцию и при обострении — лазер оказывает противоотечное, противовоспалительное, антисептическое действие. Первые результаты замечаются уже через несколько часов после завершения процедуры — объем миндалин уменьшается, носовое дыхание становится свободным.

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