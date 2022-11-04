 

Линдси Лохан повторила рождественскую песню из “Дрянных девчонок” для нового фильма

04.11.2022, 18:25, Разное
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36-летняя Линдси Лохан вернулась не только в кино, но и в музыку. Сегодня на всех стриминговых сервисах состоялась премьера ее нового сингла  “Jingle Bell Rock”, ставшего саундтреком грядущего сериала о Netflix, в котором она играет главную роль. Кстати, для Линдси это первый проект на этой платформе.

Естественно, многие провели параллель с той самой сценой из фильма “Дрянные девчонки”, который вышел на экраны 18 лет назад. Там Лохан вместе с коллегами по съемкам впервые исполнила рождественский хит “Jingle Bell Rock”. “Дрянные девчонки” рассказывают о жизни и проблемах старшеклассников и до сих пор считаются библией моды 2000-х.

На днях Линдси Лохан стала героиней нового выпуска Cosmopolitan и дала большое интервью о поддержке мужа Бадера Шаммаса, семейной жизни в Дубае и дружбе с Аль Пачино. Отметим, что последнее время карьера Линдси Лохан идет в гору. Помимо первой в фильмографии картины Netflix она выступает ведущей авторского подкаста The Lohdown и реалити-шоу знакомств на Amazon Prime Lovestruck High, а также лицом рекламной кампании Суперкубка. 


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