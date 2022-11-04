Мнение: Торговые партнёры России, распродажа западного бизнеса и как остаться на российском рынке

1. Таймс пишет, что основными торговыми партнёрами России в этом году являются Китай, Турция, Германия, Индия, Нидерланды, США, Япония, Южная Корея и Бельгия. Китайцы, турки и индийцы резко увеличили с нами торговый оборот, в два раза выросла торговля с Бразилией. Также с нами больше торговать стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Япония — невзирая на их откровенно враждебную позицию (ссылка):



В процентом отношении Бельгия опередила Китай (+81% против +64%).

Лидерами по увеличению оборота стали Индия (+310%) и Турция (+198%).

Сильнее других сократила свою торговлю с Москвой Британия (на 79%). А вот Германия – всего на 3%.

Фактически, пока что реально сократили торговлю с Россией только лидеры русофобского лагеря, – США (на 35%), Британия (на 79%) и Швеция (на 76%), – а также примкнувшая к ним Южная Корея (на 17%).

В следующем году ситуация может измениться, подрыв «Северных потоков» хоть и способствовал более высоким ценам на газ, но всё же заметно ограничил возможности нашего экспорта в Германию.

Возможное сильное сокращение нашего экспорта в Европу в следующем году – это больше проблема Европы, чем наша. Для нас приоритетным направлением теперь является Азия.

2. В Школе Капитализма я пишу про сезон распродаж бизнеса, который устроили нам «испуганные патриоты» и робкий креативный класс. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Куча кофеен и барбер-шопов продаётся сейчас задёшево. Смотрю на доски объявлений со смешанным чувством жалости и удовлетворения. Если бы я открывал подобный бизнес с нуля, мне пришлось бы потратить несколько миллионов рублей на ремонт, закупку оборудования и прочие стартовые расходы. А так можно купить всё готовое за 200-500 тысяч рублей.



Причины скидок понятны. Во-первых, бизнес в принципе сложно продать, так как на этом рынке традиционно сильно недоверие к продавцам. Во-вторых, креативная публика нас с вами уже похоронила — они полагают, что Россия обречена, и хотят выручить за бизнес хоть сколько-нибудь, чтобы было потом легче начинать с нуля в Грузии или в Турции.



Что же, так работает капитализм. Собственность постепенно переходит от плохих управляющих к хорошим…

3. Для более умных и дальновидных западных компаний способы сохранить свой бизнес в России есть. Даже если на них давят на Западе, вынуждая уйти из России. Можно например, объявить о продаже бизнеса, но не найти на него покупателя (ссылка):

Немецкая IT-компания SAP не сможет уйти с российского рынка в намеченные сроки до конца года, поскольку не сумела найти покупателя на бизнес, пишет Reuters со ссылкой на источники. Такую информацию агентству предоставило пятеро собеседников.

Планы уйти из страны компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения (ПО) для бизнеса, обнародовала еще в апреле, а в июле уточнялись сроки. Часть задач компания уже свернула, однако у нее сохраняются контракты на сопровождение ПО, а при их нарушении возникают юридические риски.

Три собеседника агентства утверждают, что контракты обновляют ежегодно в автоматическом режиме, в сентябре они были продлены на год.

Клиентами SAP в России ранее выступали крупнейшие организации страны, но, по данным источников, тем компаниям, которые попали под санкции, услуги больше не оказываются. Проверить информацию Reuters не удалось.

Другой распространённый способ вы уже знаете – это продажа бизнеса за условный 1 рубль временным зиц-председателям, с правом последующего выкупа. Этот способ, однако, не совсем надёжен. Как показывает опыт, Запад может держаться за свои санкции десятилетиями.