Северная Корея объявила о начале освоения Солнечной системы

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын объявил о планах запуска в 2023 году северокорейского

космического корабля на Марс с первыми будущими колонистами на борту.

Оказалось, что уже на протяжении пяти лет КНДР в строжайшей тайне от всего мира ведёт работы по программе освоения и

колониального заселения Марса. На первом этапе будет проведена отправка передового отряда из двухсот человек с необходимым

оборудованием и материалом для строительства и подготовки к жизнеобеспечению модульного города. Затем они будут строить автономные и независимые от Земли фабрики по

производству энергии и еды.

В Пхеньяне утверждают, что все необходимые производства, включая выработку кислорода и выращивание

сельскохозяйственных культур и скота, будут производиться в замкнутом цикле и не зависеть от поставок с Земли – у страны есть большой опыт в построении подобного рода систем.

—