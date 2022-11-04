Северная Корея объявила о начале освоения Солнечной системы
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Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын объявил о планах запуска в 2023 году северокорейского
космического корабля на Марс с первыми будущими колонистами на борту.
Оказалось, что уже на протяжении пяти лет КНДР в строжайшей тайне от всего мира ведёт работы по программе освоения и
колониального заселения Марса. На первом этапе будет проведена отправка передового отряда из двухсот человек с необходимым
оборудованием и материалом для строительства и подготовки к жизнеобеспечению модульного города. Затем они будут строить автономные и независимые от Земли фабрики по
производству энергии и еды.
В Пхеньяне утверждают, что все необходимые производства, включая выработку кислорода и выращивание
сельскохозяйственных культур и скота, будут производиться в замкнутом цикле и не зависеть от поставок с Земли – у страны есть большой опыт в построении подобного рода систем.
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