Кто последний: Джонни Депп подал апелляцию против Эмбер Херд

Судебные разбирательства бывших супругов-актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд длились более полугода, транслировались в прямом эфире на весь мир и изрядно подпортили жизни обеих сторон конфликта. В июне присяжные единогласно признали Эмбер виновной в клевете на Деппа, и суд обязал актрису выплатить бывшему компенсацию в размере 10 миллионов долларов. Впрочем, один из пунктов обвинения Джонни оказался ложным, за что он тоже был обязан выплатить Эмбер 2 миллиона долларов. Похоже, актер решил обжаловать решение суда.

Накануне стало известно, что Джонни подал документы в Апелляционный суд Вирджинии. В них говорится, что по одному из пунктов присяжные ошибочно вынесли вердикт в пользу Эмбер. Дело в том, что один из адвокатов актера, Адам Уолдман, дал неверную информацию, описывая ссору пары, которая и привела к распаду брака. Предполагаемый инцидент порочил репутацию Эмбер. Джонни же ссылается на то, что заявление сделал его адвокат, а не он сам, поэтому не может нести ответственности за чужие слова.

Напомним, что Эмбер свою апелляцию подала несколько месяцев назад – в августе. А после наняла новых адвокатов, чтобы обжаловать решение суда. Джонни же после своей победы наслаждался новым витком карьеры и закрутил роман с одним из своих адвокатов, однако все равно решил “добить” дело.

Напомним, что процесс о диффамации рассматривался с 11 апреля этого года. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд из-за статьи, подписанной под ее именем в газете The Washington Post в декабре 2018-го. Из текста следовало, что актер мог подвергать ее домашнему насилию. Он не был назван по имени, однако истец заявил, что текст фактически разрушил его репутацию и карьеру. Он потребовал от бывшей жены компенсации в размере 50 миллионов долларов. Актриса подала встречный иск. Она утверждала, что в браке подвергалась “физическому насилию и жестокому обращению”.