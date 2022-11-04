 

Новый выход княгини Монако Шарлен с мужем на премии Princess Grace Awards в Нью-Йорке

04.11.2022, 17:05, Разное
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Накануне 44-летняя княгиня Монако Шарлен вместе с супругом, князем Альбером II прибыли в Нью-Йорк на премию Princess Grace Awards, названную в честь матери князя, актрисы и принцессы Грейс Келли. Эта награда ежегодно присуждается молодым и талантливым деятелям театра и кино, а также танцорам. 

После появления фотографий нового выхода Шарлен в сети начали активно обсуждать “уставший” внешний вид княгини, обусловленный то ли долгим перелетом, то ли проблемами со здоровьем. Напомним, что за минувший год Шарлен перенесла тяжелую ушную инфекцию и COVID-19.

Несмотря ни на что, княгиня в очередной раз поразила присутствующих роскошным нарядом. На красной дорожке премии она появилась в кутюрном платье дизайнера из Монако Terrence Bray с цветочным арт-принтом различных оттенков. Вечерний образ Шарлен дополнила бриллиантовыми украшениями от ювелирного дома BAUMER Vendome.

В минувшие выходные Шарлен и Альбер еще были в Монако. Княгиня поделилась очаровательной фотографией детей — принца Жака и принцессы Габриэллы — в костюмах на Хэллоуин.


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