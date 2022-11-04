Израильтянка Собчак ревет из-за конских налогов и бомбежек на новой родине: Слабо себе представляли

Чуть больше недели назад Ксения Собчак покинула Россию, свою Родину, с которой обещала оставаться не смотря ни на что. Теперь у обладательницы лессе-пассе (Временный заграничный паспорт гражданина Израиля. – Прим. ред.) новая Родина, которая, по словам Ксении Собчак, оказалась, увы, не так гостеприимна, как ей ожидалось.

Галопом сбежав из России в Республику Беларусь, а из нее уже в Литву, телеведущая направилась в Израиль. Там она надеялась получить теплый прием. Однако, реальность оказалась достаточно мрачной. Женщина поделилась всеми подробностями в своем новом выпуске шоу “Осторожно: Собчак”, выложенном на Ютьюбе.

По ее словам, все те, кто переехал на ПМЖ в Израиль столкнулись с трудностями. Во-первых, нужно всегда знать, где находится ближайшее убежище, чтобы убежать туда при первых звуках воздушной тревоги: в любой момент могут начаться бомбежки. Во-вторых, все местные жители платят поистине конские налоги: около 50% своего заработка. В третьих, релокантам стоит больших трудов оформить банковскую карту.

“Слабо себе представляли, куда едут”, – ревет израильтянка Собчак, ожидавшая легкой жизни на новой Родине.

Несмотря на все это, телеведущая отмечает что Израиль – “великая страна”, в которую за последние месяцы переехало около 24 тысяч человек. Так что тем, кто захочет остаться там на ПМЖ, в том числе и Ксении Собчак, придется смириться со всеми трудностями местного быта.