 

Израильтянка Собчак ревет из-за конских налогов и бомбежек на новой родине: Слабо себе представляли

04.11.2022, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чуть больше недели назад Ксения Собчак покинула Россию, свою Родину, с которой обещала оставаться не смотря ни на что. Теперь у обладательницы лессе-пассе (Временный заграничный паспорт гражданина Израиля. – Прим. ред.) новая Родина, которая, по словам Ксении Собчак, оказалась, увы, не так гостеприимна, как ей ожидалось.

Галопом сбежав из России в Республику Беларусь, а из нее уже в Литву, телеведущая направилась в Израиль. Там она надеялась получить теплый прием. Однако, реальность оказалась достаточно мрачной. Женщина поделилась всеми подробностями в своем новом выпуске шоу “Осторожно: Собчак”, выложенном на Ютьюбе.

По ее словам, все те, кто переехал на ПМЖ в Израиль столкнулись с трудностями. Во-первых, нужно всегда знать, где находится ближайшее убежище, чтобы убежать туда при первых звуках воздушной тревоги: в любой момент могут начаться бомбежки. Во-вторых, все местные жители платят поистине конские налоги: около 50% своего заработка. В третьих, релокантам стоит больших трудов оформить банковскую карту.

“Слабо себе представляли, куда едут”, – ревет израильтянка Собчак, ожидавшая легкой жизни на новой Родине.

Несмотря на все это, телеведущая отмечает что Израиль – “великая страна”, в которую за последние месяцы переехало около 24 тысяч человек. Так что тем, кто захочет остаться там на ПМЖ, в том числе и Ксении Собчак, придется смириться со всеми трудностями местного быта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.21 / Бывшие Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и Роман Гриценко теперь друзья

24.03.22 / Институт русского языка им. В. В. Виноградова не смог найти синоним слова «импортозамещение»

24.11.20 / История Пьера Занфретты похищенного рептилоидами в Италии

19.08.22 / Поток европейской военной помощи Украине иссякает с апреля

28.01.22 / Необычный метод улучшения сна советского врача Бутейко заинтересовал жителей США

19.04.21 / В Канаде 21 тюлень найден обезглавленным и со странными дырами в животе

06.06.22 / Отсутствие внятной ядерной стратегии подрывает национальную безопасность США

18.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 17.03.2022

29.09.22 / Разведясь, нашел даму сердца помоложе, но жениться не захотел: как живет звезда “Мосгаза” Смоляков

01.04.22 / Мнение: Газовая схема. До и после

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика