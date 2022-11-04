Перезагрузка режима

К 1953 году в СССР сидел каждый 74-й житель страны. После смерти Сталина были освобождены 1 201 606 человек — более половины зэков ГУЛАГа. К чему привела такая амнистия.

«После амнистии 27 марта в Орске случился тихий бунт ссыльных немцев. Они пришли к коменданту небольшой представительной делегацией. Стали задавать вежливые, но настойчивые вопросы. Комендант сказал то, что они и сами хорошо поняли из текста Указа Президиума Верховного Совета. Амнистия касалась только лагерников. Для ссыльных все оставалось как было. Немцы вышли, перекурили, вернулись и заявили твердо, что теперь будут отмечаться в комендатуре раз в месяц. Комендант ждал худшего, сказал, что доложит по начальству, достал папиросу и добавил устало: «По мне, вы хоть вообще не ходите!..» Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота». Один из лучших российских романов последних лет, послевоенная эпопея, герои которой (зэки, охранники, вольные) — люди, свою судьбу не выбиравшие, кто-то ею (судьбой) распорядился, и они ее тянули. На Енисее, в Москве, в Казахстане том же.

Неприятностей ожидали

…Пришло в Москву коллективное анонимное письмо на имя Ворошилова, председателя Президиума Верховного Совета. Письмо от жителей города Молотова (ныне Пермь). С душераздирающими подробностями в нем рассказывалось о том, что город оказался, по сути, во власти уголовного террора. «В Молотове есть так называемый шпальный поселок, который бандиты проиграли в карты и начали жечь в нем дома, затем они проиграли в карты 300 девушек, и начались убийства абсолютно повсюду, даже и около милиции, и рядом с тюрьмой… Жители Молотова глубоко возмущены этими действиями. После амнистии выпущенные хулиганы до 18-летнего возраста занялись опять своим прежним делом — воровством и убийствами. Как указывают работники скорой помощи,

в первое воскресенье после вступления в силу амнистии буквально происходила резня и побои в трамваях, поездах, на базарах, в магазинах и т.д., что скорая помощь не успевала выезжать на вызовы».

Такие письма приходили не только из Перми — из Свердловска, Магадана, Тюмени, Баку, Орехово-Зуева… Каждый раз с ужасающими историями то про сожженный уголовниками барак, в котором погибли десятки семей рабочих, то про детей, режущих ножами прохожих…

Но по результатам проверки практически все факты, изложенные в письмах, «не нашли подтверждения». Несколько пожаров в «шпальном» было, но еще «до смерти Сталина». Обнаружено «несколько местных жителей, подбрасывавших анонимки с угрозами поджога лицам, с которыми находились в неприязненных отношениях; из шести тысяч амнистированных, осевших в городе, к уголовной ответственности вновь привлечено лишь 11 человек».

Министр внутренних дел Круглов в докладной записке в ЦК партии сообщал:

«Вокруг амнистии распространяется много разных нелепых и провокационных слухов, по которым амнистированные якобы совершают массовые убийства, занимаются бандитизмом, разбойными нападениями, грабежом и творят другие преступления. Проверки показали, что большинство этих слухов и анонимных писем не подтвердилось и оказалось вымыслом. В личных беседах с авторами писем выяснено, что большинство из них конкретными фактами о совершенных преступлениях не располагало. Заявления писали под впечатлением распространявшихся среди населения преувеличенных слухов об убийствах и грабежах, якобы совершаемых лицами, освобожденными из мест заключения по амнистии».

Собственно, никто верить в успокаивающие докладные записки МВД не заставляет. А факты, напротив, свидетельствуют: население к амнистии как таковой отнеслось скорее с большим подозрением, с ожиданием от нее одних неприятностей, увы, обусловленных многолетним опытом.

По данным на 16 ноября 1953 года, в связи с амнистией было освобождено 1 201 606 человек — более половины сидевших. Никогда так много сразу не отпускали ни до, ни после. И никогда так много по лагерям и тюрьмам не сидело. Тоже ни до, ни после.

К моменту смерти Сталина был установлен абсолютный рекорд по количеству обитателей исправительно-трудовых лагерей. При численности населения примерно в 185 млн человек в лагерях находилось 2,5 миллиона, то есть в тюрьме сидел каждый 74-й житель страны.

ГУЛАГ уже не справлялся!

Дело в том, что в конце 30-х годов было очень сильно ужесточено уголовное законодательство, которое без изменений действовало вплоть до самой смерти Сталина. Например, в соответствии с указом от 26 июня 1940 года самовольный уход на другую работу (без разрешения директора предприятия) карался тюремным заключением до четырех месяцев, а прогул либо 20-минутное опоздание — исправительными работами на полугодовой срок. Даже мелкая кража, независимо от ущерба, влекла за собой год лишения свободы. Мелкое хулиганство — 5 лет. Выпуск бракованной продукции грозил инженерам и начальству предприятия тюремным заключением от 5 до 8 лет.

Кроме того, еще до войны вышел запрет на условно-досрочное освобождение, не отмененный вплоть до самой смерти Сталина.

А ведь был еще и «военный поток» — лица, «запятнавшие себя сотрудничеством» с оккупантами, попавшие в плен в силу разного рода обстоятельств, — шестьсот с лишним тысяч под Киевом в 1941-м, еще шестьсот тысяч под Вязьмой, Минском, Харьковом, Уманью… Одних генералов почти сотня. Ничего подобного в военной истории РФ и близко не было. До сих пор толком не подсчитано, кто сам руки вверх поднял, кого раненым подобрали, кто в составе дивизий сдавался. Но на всех власть смотрела прищурившись, с подозрением.

А «лесные братья» в присоединенных Прибалтийских республиках, Западной Украине, Белоруссии?

А религиозные? Эти, как правило, стойко держались, особая категория, так сказать, идейные в лучшем смысле слова.

Ну и конечно, собственно уголовники, которых тоже при «культе порядка», провозглашенного в стране, при все усиливающихся наказаниях парадоксальным образом становилось все больше и больше. Царила уголовная мода, уголовная романтика проникала во все поры общества едва ли не с детсада, та же война не способствовала смягчению нравов…

Я помню разговор с одним из самых успешных сыщиков страны — генерал-лейтенантом Карпецом, начальником МУРа. Он тогда прямо сказал: «Мы знаем, что

после пяти лет отсидки в наших условиях в организме происходят необратимые изменения, и выходит человек на свободу неисправимым преступником. Исключений практически не бывает…»

И, повторяю, переполненность лагерей, ущербность неквалифицированного и распущенного, а часто преступного (охранники!) персонала, экономическая невыгодность созданной системы с каждым днем становились все очевидней.

Амнистия одним махом, казалось, решала многие проблемы. К тому же делался особый расчет на рост народной популярности ее инициатора — Лаврентия Берии. Шутка ли — млн двести тысяч человек обретали свободу! Были прекращены дела на 400 тысяч человек, которых тюремные нары ждали в перспективе.

Теперь что касается мифов. Вопреки распространенному мнению, амнистия 1953 года касалась и политзаключенных — свободу получили те из них, кто был осужден на срок до 5 лет (правда, таких было относительно немного). К тому же многие современные историки полагают, что у Берии были планы последующей широкой политической амнистии, которые впоследствии реализовал Хрущев. Как бы то ни было, амнистия 1953 года не была чисто уголовной.

Другой вопрос, что многие опасные преступники были изначально осуждены по более мягким статьям. Происходило это потому, что осудить их за самые тяжкие деяния порой не могли из-за отсутствия доказательной базы. В итоге многие закоренелые преступники, которые сидели в СССР по не самым тяжким статьям, действительно вышли на свободу. Кому-то помог в этом возраст старше 55, кому-то — сокращение срока вдвое. Именно они и стали настоящей головной болью советской милиции в 1953 году.

«Отпускать не хочется, а надо!»

После расстрела Берии в его амнистии стали искать скрытые мотивы. Однако амнистия была не единственной кардинальной переменой тех лет, а скорее следствием вынужденной перезагрузки режима.

Вообще, Лаврентий Павлович — крайне неудобная фигура в качестве «положительного героя». А где их брать-то, положительных? Среди руководителей, выживших при Сталине, таких — и это надо знать твердо — не было.

Берия призывал к смягчению уголовного законодательства, аргументировав это следующим образом:

«Признается необходимым пересмотреть уголовное законодательство, имея в виду заменить уголовную ответственность за некоторые хозяйственные, должностные, бытовые и другие менее опасные преступления мерами административного и дисциплинарного порядка, а также смягчить уголовную ответственность за отдельные преступления… Ежегодно осуждается свыше 1,5 млн человек, в том числе до 650 тыс. на различные сроки лишения свободы, из которых бо́льшая часть осуждается за преступления, не представляющие особой опасности для государства. Если этого не сделать, через один-два года общее количество заключенных опять достигнет 2,5–3 млн человек».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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