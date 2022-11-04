 

“Мне повезло разделить с тобой эту жизнь!”: Милла Йовович поздравила дочь с 15-летием

04.11.2022, 15:40, Разное
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Накануне дочери 46-летней голливудской дивы Миллы Йовович исполнилось 15 лет. По этому случаю звезда “Пятого элемента” и оригинальной “Обители зла” опубликовала в своих социальных сетях совместную фотографию с красавицей Эвер и трогательно поздравила ее с днем рождения.

Поздравляю с днем рождения мою невероятную красавицу, моего первенца Эвер, с ее 15-летием! Не могу передать, как мы с твоим папой гордимся тем, какой ты замечательный человек. Когда я наблюдаю за тем, как ты становишься такой умной, веселой, интеллигентной, любознательной, мое сердце сжимается, – написала Милла. – Видеть, как ты решаешь задачи в этой жизни в роли молодой женщины — это так вдохновляет. Видеть, как ты развиваешь свою индивидуальность через любовь к чтению и творчеству. 

В своем поздравлении Милла подчеркнула, что понимает, как нелегко ее дочери совмещать раннюю модельную карьеру, учебу и личную жизнь.

Я знаю, как сложно сохранять баланс между работой и школой. Особенно для тех, кто всегда требует от себя большего, прямо как ты. Я правда каждый день поражаюсь твоей неутомимой настойчивости, даже когда все вокруг давит на плечи. Я так сильно тебя люблю. Считаю, что мне крупно повезло разделить с тобой эту жизнь!

Отметим. что Эвер — дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона — как и ее знаменитая мама, действительно рано начала модельную и актерскую карьеру, и уже довольно преуспела. За ее плечами фотосессии и участие в модных показах, а в ноябре прошлого года девушка впервые стала лицом рекламной кампании бренда Miu Miu. В этом году модный дом решил вновь поработать с Эвер и пригласил ее на съемки рекламы своей осенне-зимней коллекции 2022/2023.


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