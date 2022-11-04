 

Хайден Панеттьери, Кейси Аффлек с девушкой, Мишель Родригес и Дженна Деван на amfAR Gala

04.11.2022, 15:40, Разное
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Вечером 3 ноября в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе состоялось очередной 12-й ежегодный благотворительный бал amfAR Gala. Традиционная цель этих звездных мероприятий – сбор средств на исследовательские программы amfAR по ВИЧ/СПИДу.

Последнее их мероприятие прошло в мае этого года в рамках Каннского кинофестиваля. Тем вечером количество звезд первой лиги на один квадратный метр зашкаливало, а вот накануне явка была не столь высокой. На желтой ковровой дорожке отметились Кейси Аффлек и Кейли Коуэн, которые вместе уже больше полутора лет, супруги Дженна Деван и Стив Кази, а также Хайден Панеттьери, Мишель Родригес, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис и другие.


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