Хайден Панеттьери, Кейси Аффлек с девушкой, Мишель Родригес и Дженна Деван на amfAR Gala

Вечером 3 ноября в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе состоялось очередной 12-й ежегодный благотворительный бал amfAR Gala. Традиционная цель этих звездных мероприятий – сбор средств на исследовательские программы amfAR по ВИЧ/СПИДу.

Последнее их мероприятие прошло в мае этого года в рамках Каннского кинофестиваля. Тем вечером количество звезд первой лиги на один квадратный метр зашкаливало, а вот накануне явка была не столь высокой. На желтой ковровой дорожке отметились Кейси Аффлек и Кейли Коуэн, которые вместе уже больше полутора лет, супруги Дженна Деван и Стив Кази, а также Хайден Панеттьери, Мишель Родригес, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис и другие.