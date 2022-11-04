 

Обижают! – Личное мнение

04.11.2022, 15:35, Разное
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Затравленную красотку Меган снова травят. На этот раз в новой книге авторка, как ей кажется, поймала Маркл на том, что она говорит одно, а делает совершенно другое.

Переезжая в Америку из большой королевской семьи, она заявила, что мечтает о тихой и скромной, непубличной жизни.


Фото: Соцсети

Авторка книги, как ей показалось, в клочья порвала эту версию.

Во-первых, Гарри и Меган живут в доме за десяток миллионов долларов. Трудно назвать это скромностью.

Во-вторых, опираясь на свои источники, авторка рассказала, как Меган не хотела жить в домике на заднем дворе королевы, а требовала апартаменты в самом Виндзорском дворце, отказавшись от всех других вариантов.

В-третьих, Меган хотела красивую тиару на свадьбу, но ей не дали. Внучке королевы разрешили надеть, а невестке — нет.


Кокошник не дали, предложили сарайчик на заднем дворе дворца. Фото: Соцсети

Значит, делает вывод авторка, Меган лукавила. Ни о какой скромной жизни она не мечтала, злодейка какая!

Что сказать о тех, кому не нравится Меган? Что для вас — нескромность, то для Гарри и Меган простота в высшем её проявлении.

Кто из девочек не хочет красивый кокошник на свадьбу? А кто мечтает жить на заднем дворе, в домике который больше похож на сарайчик? Ну, а про нынешний дом, который якобы стоит 10 миллионов — многие живут в домах и за 100 миллионов, так что тут вопрос скромности вообще относителен, учитывая доходы Сассексов.

Ну, ничего — скоро выйдут мемуары Гарри. В них Меган ответит всем!

Источник: Лена Миро


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