Недостаточно патриотичных россиян заставят праздновать День народного единства

В правительстве готовятся принять постановление «О принудительном праздновании Дня народного единства». По мнению авторов инициативы, документ поспособствует сплочению российского народа вокруг общей идеи и побудит граждан больше уделять времени патриотизму.

Источник в кабинете министров напомнил, что День народного единсства, как и День России – главные государственные праздники, которые имеют гораздо бо́льшую ценность, чем 8 марта или Новый год.

«Многие не проявляют сознательности и не отмечают эти дни. Кто-то из-за неосведомлённости, кто-то по старинке отмечает 7 ноября… Так жить нельзя. Нам нужно административными мерами привлечь внимание к празднику», – сказал собеседник.

Во время переходного пятилетнего периода граждане не будут подвергаться штрафным санкциям, если у них 4 ноября не будет праздничной символики или торжественно накрытого стола, но предупреждение и постановка на учёт им гарантированы. В дальнейшем их смогут привлекать к общественным работам. Рассматривается также вопрос о введении дополнительной праздничной выплаты в размере 500 рублей для каждого совершеннолетнего гражданина РФ.

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