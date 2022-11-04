Мнение: Куды б того Владимира…

Поступило дельное предложение слегка перенести место установки и поставить памятник князю Владимиру на Курильских островах – в знак, так сказать, величия державы, невероятного распространения православия и, естественно, чтоб позлить самураев. Три важнейших задачи – одним ударом!

Поддерживаю двумя руками.

Хотя, впрочем, есть и еще более дельное предложение: просто переименовать все памятники Ленину в стране в памятники князю Владимиру. Тут преимуществ еще больше. Во-первых, строить ничего не надо – уже экономия. Во-вторых, благодаря успехам народного образования в последние годы, молодежь ничего необычного и не заметит. В-третьих, это и исторически будет верно: Ленин ведь тоже Владимир и тоже в некотором смысле был князь. В принципе, даже ничего особо переделывать не придется.

И главное: под памятниками кн. Владимиру, бывшему Ленину, первокрестителю св. Руси, снова можно будет, уже с полным основанием, проводить парады, демонстрации, прием в члены ВОШь (всероссийской организации школьников), в казаки, а также совершать рукоположения священников вплоть до митрополита.

Спрашивают: не помешает ли кепка, которая обычно находится в руках св. князя Владимира-первокрестителя? Отвечу: ничуть! Надо просто указать, что сие не кепка, а митра.

И дело в шляпе! (2015)