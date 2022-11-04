Стрижка, которую надо обязательно попробовать: особенности набирающего популярность сканди-боба

Этой осенью в тренде скандинавский боб (сканди-боб), и она однозначно порадует многих поклонниц разновидностей замечательной прически боб, являющейся самой популярной на все времена. Поговорим о различиях базовой и скандинавской модели, ее преимуществах, кому подойдет и как ухаживать за прической.

Концепция

Сканди боб – это прическа в форме буквы А длиной до подбородка плюс-минус длиннее или короче. Этот модный образ можно назвать минималистическим, соответствующим скандинавскому образу жизни, поэтому и дано такое название. Характерным для прически является наличие пляжных волн, которые делают укладку стильной и привлекательной. Также фишкой является некоторая небрежность, которая должна присутствовать в скандинавском варианте боба.

Преимущества

Их очень много, и первым является красота и привлекательность. Волосы выглядят естественно, они прекрасно ложатся в привлекательную форму, каждая волосинка на своем месте, хотя присутствует небрежность.

Плюсом также является то, что стрижка практична, для ее ненужно тратить слишком много времени. Если вы являетесь счастливой обладательницей слегка вьющихся волос, будет достаточно просушивания, после которого установится красивая и привлекательная форма.

Сканди-боб является универсальной прической, которая подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов, а также подойдет для повседневной носки и торжественного выхода.

Кому подойдет

Стилисты единогласны во мнении, что сканди-боб подойдет практически всем. Она украсит любой тип волос и форму лица. Однако, если вы мечтаете немного подкорректировать форму и сделать квадратное или круглое лицо стройнее, сделайте передние пряди чуть короче. Визуально лицо станет более утонченным.

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Прическа будет отлично смотреться на густых волосах, поскольку техника предусматривает некоторое прореживание (если имеется чрезмерная густота, попросите мастера его сделать). Не менее привлекательно она смотрится и на тонких волосах, поскольку визуально сканди-боб увеличивает объем.

Волнистые волосы идеально подходят для прически, а прямые можно легко и просто завить, чтобы сохранить концепцию.

Как ухаживать и укладывать

Уход за прической достаточно прост. Вам необходимо периодически посещать салон, чтобы подровнять кончики и снова вернуть нужную форму. Речь идет даже не о форме, а о длине, поскольку сканди-боб не может быть удлиненным, в этом случае будет утрачена концепция. Однако, если у вас не будет времени, и волосы немного отрастут, в этом не будет ничего страшного, поскольку прическа от этого не станет хуже.

Как уже было сказано, обладательницы слегка вьющихся волос могут ограничиться одним просушиванием. Если у вас прямые волосы, можете их завить, используя технику для создания пляжных волн. В этом вам поможет утюжок или плойка, отличным вариантом станет свободное плетение влажных косичек на ночь, чтобы утром их расплести и получить ожидаемую волну.

Если нет времени на завивку, после мытья нанесите на волосы немного стайлингового средства и высушите без расчески. Добавится легкая небрежность, и концепция будет сохранена.