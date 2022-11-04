 

Контрастные сочетания цветов и вечно модный жемчуг: подбираем осенние украшения, которые ассоциируются со стилем ар-деко

04.11.2022, 14:55, Разное
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Стиль ар-деко, характеризующийся гламуром и в то же время гармонией в эстетике, нашел свое отображение в мире моды и красоты. Нынешней осенью будут популярными и востребованными украшения в такой стилистике. Разбираемся, как с их помощью создать эффектные образы.

Контрастные сочетания цветов

Суть заключается в том, чтобы подобрать украшения, в которых бы наблюдался микс из двух оттенков.

Как реализовать это в жизни? Например, рассмотрите золотую подвеску с малахитом. Зеленый крупный камень красиво смотрится в сочетании с желтым металлом.

Или золотые серьги, инкрустированные красным рубином. Или топаз или сапфир в комбинации с серебром, когда синий цвет гармонирует с серо-белым.

Вечно модный жемчуг

В прошлом сезоне и практически весь год жемчуг был в моде в разных вариациях. Этот камень можно было увидеть и на одежде, и в аксессуарах, и даже в контексте макияжа.

Вы будете удивлены, но нынешней осенью ничего не изменилось. Тренд по-прежнему остается актуальным.

Поэтому вы можете смело инвестировать в приобретение украшений, инкрустированных жемчугом. Это могут быть браслеты, серьги, колье, кольца и любые другие виды ювелирных изделий.

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Совмещение стилей

Есть украшения с плавными округлыми формами. А есть изделия, в которых наблюдаются четкие и строгие геометрические формы. Если вы совместите и те, и другие в одном образе, то получите шикарный результат.

Такие комбинации смотрятся необычно, стильно, современно. Это еще один вариант сыграть на контрасте, что сегодня весьма приветствуется дизайнерами и стилистами.

Кстати, интересным вариантом является, когда вы носите два украшения в разных стилях и даже из разных материалов.

Например, разные сережки: одну – в минималистичном стиле, без камней, а другую — инкрустированную камнем. Получается забавно, но симпатично. Вы можете носить две сережки на одном ухе.


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