“Наша квартирка с Павлом, ребенок”: любовница раскрыла подробности подлых измен Прилучного

Громко и долго гремела свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Три свадьбы, вернее. Уже тогда хайтеры стали делать ставки: сколько продержится такой скорый брак. Павел ведь, словно туз из рукава, вынул свою молодуху-невесту, которая помогла ему и утереть нос бывшим, и громко заявить о себе в инфополе.

Накануне в интернете появилась информация, которая бы заставила всех, кто сомневался в продолжительности союза Прилучного и Брутян радостно потирать ладони: в сети появилось видео квартиры, в которой живет новая женщина Прилучного. Блондинка с гордостью продемонстрировала центр всего жилища: огромную кровать, на которой она предается страсти с Павлом Прилучным.

“Наша квартирка с Павлом, ребенок”, – томно протянула женщина.

Однако поклонники Павла могут не переживать: развода не будет! Дело в том, что актер принял участие в съемках нового сериала “Любовники”. Певица Глюкоза (Настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова. – Прим. ред.), сыгравшая в картине жену Павла Прилучного и устроила мини-экскурсию.

Отметила Наталья расположение съемочной квартиры и шикарный вид из окон. Не забыла она также упомянуть и теплую дружелюбную атмосферу, царившую на площадке.

Павел Прилучный, вслед за своей экранной супругой, тоже поблагодарил коллег за проделанную работу.