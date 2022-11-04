 

Господи помилуй! Замотанную в штору изрезанную на куски Волочкову кинули у МКАД

04.11.2022, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несмотря на окончание официальной карьеры, балерина продолжает радовать поклонников своим творчеством. Артистка дает благотворительные концерты и выходит на сцену в качестве модели.

На этот раз Анастасия Волочкова прошлась по подиуму в рамках Недели моды Вячеслава Зайцева в показе дизайнера Татьяны Дорониной. Знаменитость продемонстрировала довольно откровенный наряд, состоящий из платья, больше похожего на купальник из бахромы, и высоких сапог. Интимные области балерины прикрывали лишь трусики.

Судя по всему, Анастасия Волочкова осталась в полном восторге и от образа, и от самого мероприятия. Звезда отметила потрясающую атмосферу, царившую в зале.

Однако не все разделили мнение балерины. В комментариях к видео на странице танцовщицы пользователи Сети раскритиковали модель платья, посчитав его вульгарным и совершенно не подходящем Волочковой. Также многие сравнили мероприятие с сельским показом мод где-то в глубинке.

Шоу проходило в ТЦ “Ханой-Москва” рядом с кольцевой автодорогой. По мнению народа, замотанную в какую-то штору и порезанную на куски ткань Волочкову кинули в толпу зевак у МКАД, которые от скуки пришли поглазеть на полуголую балерину.

“Это показ моды? Сельский клуб 50+”, “Вам очень не идет этот наряд, он вас слишком полнит. Да и остальные наряды больше напоминают показ в сельском клубе времен СССР”, “Какие шторы стянули в своей деревне, то и нацепили”, – написали в комментариях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09.22 / Юлька, помоги Ксюнделю! – Личное мнение

28.10.22 / Тулси Габбард – демократы отказались от дипломатии, потому что прислуживают милитаристам

17.02.21 / Скандалы: «Прожигают жизнь — и им хорошо»

02.07.21 / “Мы не один народ”

20.10.22 / Как неживой: тяжелобольной Зайцев напугал народ жутким видом

07.09.22 / Мнение: Враги России?

24.06.22 / Кошмал вспомнила ужасную зажатость на съемках с Добронравовым в «Сватах»

02.08.22 / В технопарке “ЗИЛ” создадут более тысячи рабочих мест

28.07.21 / Жителя Бельгии, назвавшего опиатных наркопотребителей “опасными”, приговорили к общественным работам за разжигание ненависти

12.06.22 / Мнение: Обновление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика