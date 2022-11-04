Ирина Шейк, Кара Делевинь и Джоан Смоллс на премьере шоу Рианны Savage x Fenty

Прошлой ночью в городе Сими-Вэлли под Лос-Анджелесом состоялась закрытая премьера модной короткометражки с показом новой коллекции бренда Рианны Savage x Fenty. Среди гостей отметились герои этого фильма – Кара Делевинь, Ирина Шейк, Джоан Смоллс, Прешес Ли, Белла Порч и другие. Также в четвертом шоу приняли участие Лара Стоун, Лилли Сингх, Рики Томпсон и прочие модели и инфлюенсеры.

В новой коллекции будут как предметы женского гардероба – бюстгальтеры (в размерах от 30 до 46 с ремешками и от A до H с чашечками), прочее нижнее белье, пижамы и одежда для отдыха (в размерах от XS до XXXXL, – так и белье и одежда для мужчин.

Запись шоу появится на Amazon Prime Video 9 ноября.

Кара Делевинь Белла Порч Джоан Смоллс Прешес Лм Ирина Шейк