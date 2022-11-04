 

Аккаунт Эмбер Херд исчез из Twitter* после покупки социальной сети Илоном Маском

04.11.2022, 14:17, Разное
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28 октября основатель Tesla и SpaceX Илон Маск закрыл многострадальную сделку по приобретению Twitter*. Эта история началась еще весной, а летом бизнесмен внезапно передумал заключать сделку. Но все же он и руководство компании пришли к соглашению. 

За неделю в компании произошло многое (и мы не про момент, когда Маск вошел в офис с раковиной в руках). Например, Маск планирует объявить об увольнении около половины сотрудников компании – а это примерно 3700 человек. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Также в его планах отмена режима удаленной работы, на который перешло большинство подчиненных, и введение платы в размере 20 долларов ежемесячно за синюю галочку, подтверждающую личность пользователя.

Стивен Кинг уже заявил, что ему проще уйти, чем платить, и это дело принципа. Его поддержал Уильям Шатнер, звезда сериала “Стартрек”, и многие другие селебрити.

А сегодня журнал MIT Technology Review со ссылкой на исследовательскую компанию Bot Sentinel сообщил о массовом оттоке пользователей соцсети после ее покупки Илоном Маском. В период с 27 октября по 1 ноября 877 тысяч пользователей деактивировали свои аккаунты, а еще полмиллиона – приостановлены. Это вдвое больше, чем было раньше. Причем один из таких аккаунтов принадлежал не кому иной, как Эмбер Херд. Да, поклонники актрисы заметили, что бывшая девушка бизнесмена удалила свой аккаунт. Сделала она это по доброй воле или же Илон решил сам удалить аккаунт бывшей, неизвестно.

Напомним, что основатель Tesla отрицал свою непродолжительную связь с Эмбер в то время, когда та была женой Деппа. Тогда же, комментируя слухи о связи с Херд, Маск публично вызывал Деппа на “мужской разговор”.

У меня определенно не было интрижки с Эмбер, когда она была замужем за Джонни. Это ложь… И у нас не было никакой любви втроем. Думаю, люди склонны представлять себе чужие отношения куда более непристойными, чем они есть на самом деле… Если же Джонни захочет драки, дайте мне знать, – сказал тогда Илон.

*заблокирован на территории РФ


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