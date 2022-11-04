 

Мнение: Путин и электричество

04.11.2022, 14:15, Разное
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Из стенограммы совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, опубликованной на сайте Кремля.

«Путин: …Давайте перейдём к главному вопросу, к основному, ради которого мы сегодня и собрались.
Пожалуйста, Максим Геннадьевич Решетников. Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе [«Москва-Сити»] у вас ведутся, не помешают Вам сделать доклад.
Пожалуйста.
Решетников: Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Да, восстановилось электричество….».
отсюда

Оказывается, во время совещания с министрами, которое проводил президент,  в одном из зданий IQ-квартала в Москва-Сити выключили электричество. И именно в башне, в которой в это время на видеосвязи с президентом находились министры Решетников и Мантуров.

После того, как в небоскребе пропал свет, заблокировались лифты и ряд дверей. Электрические замки основных дверей выхода работали еще 45-50 минут, пока не сели встроенные в них аккумуляторы. Люди, оставшиеся на работе в короткий предпраздничный день, стали искать варианты открыть эти двери, чтобы выйти из зданий. И кто-то решил эту проблему, нажав на ручной активатор сигнализации возгорания, алгоритм которого включил резервные аккумуляторы и открыл двери выхода. Сработала сигнализация, которую еще довольно долго не могли отключить из-за отсутствия основного электричества.

А вот официальное сообщение МЧС:  03.11.2022 в 18:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о сработке сигнализации по адресу: ЦАО, наб. Пресненская, д. 10, стр. 2. (МОСКВА-СИТИ).
Признаков пожара не обнаружено.
Сведений о пострадавших не поступало.
18:58 электроснабжение восстановлено.

А в  19:55 на сайте Кремля уже выложили и стенограмму, и фотографии с совещания…

Какая-то совсем мутная история. Почему свет отключился именно во время совещания, которое проводил президент? И что интересно, президенту тут же доложили о том, что Решетников сидит без света, и что в Москва-сити идут ремонтные работы.

Задумался, не было ли отключение света в Москва-сити плановым? Может, это кремлевские пиарщики придумали акцию? В итоге интернет бурно обсуждал отключение света в Москва-сити. Потом – отключение света именно во время совещания, которое проводил президент. Но отключение света не помешало проведению совещания. А еще народонаселению продемонстрировали, что Путин в курсе, что в Москва-сити отключилось электричество, и что ведутся ремонтные работы. Мол, Путину до всего есть дело. Он все знает. Обо всех переживает.

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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