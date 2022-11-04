 

Отмучился! – Личное мнение

04.11.2022, 14:10, Разное
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Если вы думаете, что главной мировой новостью вчерашнего дня стал уход футболиста Пике из своего клуба Барселона, то вы вообще не следите за происходящим.

Гарик Бульдог Харламов заявил, что покидает Камеди.


Фото: Соцсети

«Все ! Отмучился ! Пора уступать дорогу молодым! Бебур газуй ! А я спать )»

Отмучился. Спать.

Что сказать по этому поводу простому человеку? Можно что-то пробормотать, едва скрывая лютую зависть.

Несмотря на габаритный внешний вид и общую одутловатость, Бульдогу всего 41 год. То есть, вся жизнь впереди.

Поработал. Устал. А теперь можно и поспать. В том смысле, что вообще ничего не делать.

Видимо, Харламов правильно распоряжался заработками. Копил, вкладывал, а теперь можно зажить жизнью зажиточного пенсионера.

Не знаю, как вы, но я за Гарика рада. Не персонально даже за него, а за то, что такое возможно. Первую половину сознательной жизни человек поработал, а вторую можно и отдохнуть.

Какой неприятный тип, скажет кто-то, глотая желчь. А алименты с чего платить он станет, подумает тревожно востребованная в кино Асмус. А если меня бросит Ди Каприо, заволновалась наша Иринушка Шейк, мы ведь сможем сказать всему миру, что это неправильно?

Ответ на все эти вопросы у Гарика один: он спать ложится.

Хотели бы так же?

Источник: Лена Миро


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