Мнение: Подводная война

Наш прогноз сбылся. Мы с Кримсональтером уже обсуждали в Клубе Зелёной Свиньи, что подрыв Северного потока станет для мирового сообщества сигналом «теперь можно». Так оно и произошло — неизвестные перерезали подводный кабель, соединяющий Фарерские острова с Шотландией. А в другом месте, на юге Франции, перерезали ещё три важных кабеля.

Оба инцидента — явный саботаж. Цитирую (ссылка):

В то время как французские власти подозревают акт саботажа, их шотландские коллеги проявляют большую осторожность в отношении причин повреждения кабелей…

“Мы предполагаем, что кабель повредили рыболовецкие суда, но очень редко у нас возникают две проблемы одновременно”, — заявил Палл Вестурбу, глава инфраструктуры Faroese Telecom.

Ханс Тино Хансен, генеральный директор Risk Intelligence, фирмы, специализирующейся на анализе угроз на море, в порту и на суше, предложил аналогичный анализ.

“Вероятность того, что это произойдет один раз по ошибке, невелика, а вероятность того, что это произойдет дважды, незначительна и не существует в третий и четвертый раз, если сравнивать с обычным поведением траулера”, — объяснил Хансен.

Также в статье норвежцы старательно намекают, что во всём виновата Россия, так как она, цитирую, «использует природный газ как оружие для раскола Европы». Всерьёз воспринимать обвинения европейцев не стоит. Хорошо сказал по этому поводу в своём сегодняшнем поздравлении Дмитрий Медведев (ссылка):

…мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества.

Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной. У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль…

Действительно, Петров и Боширов навряд ли ныряли у Фарерских остров в поисках затонувших шпилей Атлантиды — России это просто не нужно. При всём уважении к датским рыбакам, у которых после обрезки оптоволокна пропал интернет, нам безразлично, смогут ли те зайти после смены на Порнхаб.

А вот Северный поток, напротив, явно взорвали по приказу США.

Во-первых, США — главный и единственный выгодоприобретатель из числа тех, у кого была техническая возможность организовать диверсию. Во-вторых, США обещали остановить Северный поток на высшем уровне, причём не один раз (пример). В-третьих, через минуту после взрыва премьер Британии Лиз Трасс послала госсекретарю США сообщение «дело сделано». Как шутят в англоязычном интернете, политики могли бы проявить изобретательность, придумать кодовую фразу типа «орёл приземлился».

Наконец, американцы обожают создавать прецеденты. Они первые на планете применили ядерное оружие, причём против мирных городов. Они первые изувечили современное международное право, отчекрыжив от Сербии Косово. Наконец, они же подорвали подводный трубопровод в Никарагуа в 1983.

С каждым аргументом по отдельности можно спорить, хотя и без особой надежды на успех. Со всеми аргументами вместе — уже нет. Северный поток взорвали США, это факт.

Последствия мы видим в новостях. Теперь подводные кабели и трубопроводы по всему миру стали нормальным инструментом политической борьбы. Каждая региональная держава, не говоря уже о великих державах, будет теперь рассматривать тайное уничтожение подводной инфраструктуры противников в качестве рутинной опции.

Пожалуй, нам оно и на руку. Посмотрите на карту подводных кабелей, которую я прикрепил к посту. Карта неполная, однако даже по ней ясно видно, что западная талассократия, — США, Европа, Япония, прочие островные и полуостровные страны, — критично зависит от морского снабжения. Напротив, у России всё хорошо. С большей частью своих партнёров мы можем иметь дело или через сухопутные коридоры, или через Каспийское море, выхода к которому у британских аквалангистов нет.

Тот, кто живёт в стеклянном доме, не должен кидаться камнями. Жаль, что звон стекла каждый раз оказывается для твердолобых американцев сюрпризом.