 

93% населения покинуло сибирскую деревню после того, как мэрия Омска пообещала включить её в состав города

04.11.2022, 13:33, Разное
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После оглашения планов о расширении территории Омска за счёт близлежащих населённых пунктов, жители деревни Шумнохолмье в спешке покинули свои жилища, оставив лишь самых безнадёжных. Теперь село насчитывает 1,5 тысячи жителей вместо изначальных 23 тысяч.

Планируется, что Шумнохолье включат в состав города уже в декабре 2022 года. Население это категорически не одобрило.

«Многие пытались уйти своим ходом — мы предлагали нескольким людям сесть к нам в трактор, но они отказывались — говорили, что мы увезём их в Омск. В итоге только мы с женой на нашем тракторе и уехали», — рассказал об исходе житель села Виталий.

«Надеюсь, что они всё-таки добрались: песиглавцы уже должны начать уходить в спячку», — подытожил он.

На вопрос о том, в чём заключается опасность расширения территории Омска, местные жители вразумительного ответа не дали — при длительных расспросах шумнохолмцы угрожали корреспондентам физической расправой и принудительным отправлением «туда, откуда не возвращаются».   

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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