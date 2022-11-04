 

Свежая тенденция в мире стрижек с челкой: особенности стрижки сахель и секреты выбора

04.11.2022, 13:32, Разное
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В этом сезоне и с претензией на будущие сезоне в тренде стрижка сахель, которая наверняка заинтересует представительниц прекрасного пола со средними и длинными волосами. Поговорим о ее особенностях, преимуществах, секретах выбора и правилах ухода.

Концепция

Это гибридная прическа, объединяющая в себе элементы стрижки «шегги» и «Рейчел» (название прически базируется на сочетании этих двух слов). Это многослойная ступенчатая стрижка с обрамляющими лицо прядями и челкой, которая немного похожа на «бабочку» и «осьминога», поскольку обладает некоторыми элементами этих стрижек.

Поскольку «шегги» переводится, как «взъерошенный» и «взлохмаченный», нет ничего удивительного в том, что «сахель» также характерна эта форма. Объем может быть на макушке, челке, боковых зонах. То есть, прическа выглядит пышной, женственной и максимально привлекательной, позволяющей продемонстрировать красоту волос.

Преимущества

Плюсами являются привлекательный вид и универсальность, поскольку прическа подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов (для дам постарше может быть омолаживающей). Кроме того, она идеально подходит для повседневной носки и в то же время замечательно смотрится в качестве нарядной укладки. Она практична, поскольку оригинальная техника стрижки предусматривает сохранение формы.

Стоит также отметить, что «сахель» могут выбрать обладательницы тонких волос, поскольку визуально она добавляет объема. Плюсом является то, что прическа облегчает уход за непослушными прядями. Преимущество также заключается в отсутствии необходимости часто посещать мастера, так как со временем и с отрастанием волос форма не теряется.

Кому подойдет

Практически всем дамам, которым она нравится. Если вы не хотите избавляться от большой длины, но при этом хотите несколько изменить свой лук, этот выбор станет идеальным. Как же было сказано в разделе преимуществ, стрика подойдет обладательницам тонких волос. Не менее привлекательно она будет смотреться и на густых волосах, поскольку ее техника поможет упорядочить пряди и придать им привлекательную форму.

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Можно также с уверенностью сказать, что форма лица в данном случае не имеет особого значения, поскольку и утонченные, и круглые лица будут прекрасно смотреться в этой универсальной «оправе». Важно правильно выбрать длину прядей у лица, чтобы либо открыть и сделать его немного шире, либо слегка закрыть пухлые щечки.

Прическа подойдет представительница прекрасного пола старшего возраста, поскольку она поможет закрыть морщинки на лбу (благодаря челке), а также отвлечь внимание от второго подбородка, если таковой имеется.

Стоит также сказать, что «сахель» может украсить обладательниц, как прямых, так и вьющихся волос.

Уход и укладка

Используйте шампуни и другие средства по уходу, предусмотренные для вашего типа волос. Посещение мастера зависит от вашего желания, больше особых рекомендаций нет.

Укладывать волосы можно самостоятельно при помощи фена с диффузором или фена с брашингом. Можно просушить волосы естетственным способом, а затем немного завить пряди в нужном направлении при помощи плойки или утюжка.


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