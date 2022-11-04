В США признали вызовом судьбе сначала раскритикованный в СССР фильм «Человек-амфибия»

Кинематографисты США признали вызовом судьбе съемки советского фильма «Человек-амфибия». В самом же СССР картина, в ходе работы над которой главный герой едва не погиб, сначала была раскритикованной.

Фильм «Человек-амфибия», снятый дуэтом режиссеров Чеботарёвым и Казанским, стал лидером в прокате 1962 года, его посмотрело 62 миллиона зрителей. При этом создатели фильма впечатлили своей работой не только советских граждан, но и маститых кинодеятелей за рубежом. Ведь роман Александра Беляева не смогли экранизировать даже в США. От ленты в свое время отказалсь даже студия Диснея, оснащенная самыми передовыми технологиями. Столь масштабные игровые киносъемки, проведенные советскими операторами при гораздо меньших возможностях, в Голливуде назвали вызовом судьбе.

Владимир Чеботарев ранее работал в сфере научно-популярного кино, поэтому имел определенный опыт съемок под водой. Чтобы создать целостную картину, он разделял эпизоды на отдельные кадры, между которыми артисты могли отдохнуть. Чтобы отобразить разнообразие водной стихии, оператор поставил перед камерой большой аквариум. На главную роль в «Человеке-Амфибии» режиссеры взяли никому не известного студента Владимира Коренева, чтобы таким образом усилить эффект необычности Ихтиандра. Анастасия Вертинская, экранная Гуттиэре, ранее уже прославилась ролью в «Алых парусах». Создатели картины искали небо в глазах девушки и море в глазах парня.

До съемок Вертинская даже не умела плавать, ей, как и Корневу, пришлось обучиться подводному плаванию. Съемки фильма едва не закончились трагедией, когда у Корнева не сработал акваланг и он едва не задохнулся. Ситуацию спас находящийся рядом сотрудник, отдавший ему свой аппарат. Также в сцене с прикованным на цепь Ихтиандром актер едва не утонул, когда она сорвалась в воду, унося его вглубь. «Человека-Амфибию» в Советском Союзе сначала раскритиковали, экспертам не понравились блестки на костюмах и даже приключенческая жанровость картины. Однако после огромного успеха, в том числе на международных фестивалях, лента получила заслуженное признание на родине.