В России всё больше магазинов начинают жертвовать просроченные продукты нищим

В РФ несколько крупных торговых сетей запустили пилотные проекты, в рамках которых отдают продукты с истекающим сроком годности волонтёрам из благотворительной организации. Как передаёт NTD, к акции присоединились уже 3000 волонтёров, которые помогают соседям или знакомым, о бедственном положении которых хорошо знают.

В этом супермаркете в Москве каждый день убирают с продажи хлеб с истекающим сроком годности. Раньше его просто списывали, а теперь отдают волонтёрам из благотворительной организации «Фудшеринг».

Такие пилотные проекты в этом году в РФ запустили несколько крупных торговых сетей. Вместо того чтобы выбрасывать продукты, они отдают их волонтёрам. А те, в свою очередь, передают их малоимущим и многодетным семьям, а также пожилым и инвалидам.

В РФ ежегодно попадает на свалку 17 миллионов тонн продуктов.

АЛЕКСАНДРА КУПМАН, директор организации «Фудшеринг»: Главная, острая проблема, что из 17 миллионов тонн выбрасываемой еды большая часть ещё была пригодна на момент, когда её выбросили. И мы как раз такую пригодную еду спасаем.

К организации присоединились уже 3000 волонтёров. Многие помогают соседям или знакомым, о бедственном положении которых хорошо знают.

Юлия Фролова привозит продукты трём соседям. Тратит на это примерно час в день.

ЮЛИЯ ФРОЛОВА, волонтёр: Обычно это не так много. То есть я прихожу в определённое время по расписанию в магазин, забираю продукты и сразу передаю своим подопечным.

Сегодня девушка привезла продукты в дом детей-инвалидов.

ТАТЬЯНА, повар: Оно лишним никогда не бывает. Если даже хлебушек останется, сухари сделаем. Так что всё это в пользу.

Фудшеринг — относительно новая концепция в России, но сервисы распределения продуктов развиваются. Однако магазинам пока трудно жертвовать товар в больших масштабах. Причина — в российских законах. Компании вынуждены платить НДС за отданные продукты, поэтому дешевле просто их выбросить.

ГАЛИНА СИКЕРИНСКАЯ, сотрудница компании X5 Group: Сейчас благотворительность дороже утилизации. И это является серьёзным стоп-фактором к расширению «пилота».

Организации «Фудшеринг» жертвуют продукты и небольшие магазины, а также кафе и пекарни. В её списке также 1500 подопечных. Каждый месяц она спасает от свалки почти 12 тонн еды. В итоге ежемесячно в атмосферу попадает на 35 тонн меньше углекислого газа.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2022 года.