 

Сара Джессика Паркер в том самом свадебном платье Кэрри на съемках “И просто так”

04.11.2022, 12:55, Разное
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В Нью-Йорке в самом разгаре съемки второго сезона сериала “И просто так”, которые начались в конце сентября. Как и в первом сезоне, в новом костюмеры не перестанут делать оммажи и камбэки культовых образов героинь сериала – в основном, конечно же, Кэрри Брэдшоу.

На новых кадрах, сделанных папарацци, Сара Джессика Паркер в образе писательницы выходит из своей квартиры на Манхэттене в одном из главных модных образов оригинального сериала «Секс в большом городе». Мы снова увидим 57-летнюю актрису в том самом культовом свадебном платье Vivienne Westwood, в котором Кэрри собиралась выйти замуж за мистера Бига. Но в тот день так и не вышла, как мы помним. 

Фотографии со съемочной площадки смотрите в нашем Telegram-канале.

Неизвестно, костюмеры решили просто стряхнуть пыль с наряда и адаптировать его к какой-то другой ситуации (на снимках актриса была без фаты и букета в руках) или же режиссер решил переснять оригинальные сцены и вставить в серию в виде душещипательного флэшюбека? Если второй вариант, то увидим ли мы Криса Нота в роли Мистера Бига? Вопросов пока больше, чем ответов.

Прошлые не менее яркие образы Кэрри мы публиковали здесь и еще здесь.


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