Актер и экс-супруг Мэрайи Кери Ник Кэннон станет отцом в 11-й раз

Десятый ребенок 42-летнего бывшего мужа Мэрайи Кери Ника Кэннона родился всего месяц назад, но комедиант уже готовится стать папой в очередной раз. Мать будущего малыша — Алисса Скотт. С ней у Кэннона уже был общий сын по имени Зен — мальчик скончался в прошлом году от рака мозга. Накануне Алисса вышла на связь с подписчиками и объявила о беременности, опубликовав совместные “беременные” фото с Кэнноном.

Это чудо и благословение, – написала она.

Таким образом, Ник Кэннон станет отцом в 4-й раз за текущий год, причем от четырех разных женщин. Десятый отпрыск комика от модели Бриттани Белл родился в начале октября (с ней у него еще двое общих детей — 5-летний Голден Сагон и полуторагодовая дочь Паверфул Куин), девятый появился на свет в начале сентября от другой девушки Кэннона — Ланиши Коул, восьмой — в конце июля от модели Бре Тизи, а ранее в этом году Кэннону родила двойняшек еще одна возлюбленная, Эбби Де Ла Роса.

От брака с поп-дивой Мэрайей Кери у Кэннона осталось двое взрослых детей — 11-летние близнецы Монро и Мароккан.