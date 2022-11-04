Плащ с модными брюками, мини-платье и ботильоны: десять осенних образов из того, что есть в гардеробе

Осень – одно из самых сложных времен года для подбора предметов гардероба. Температура регулярно меняется, поэтому утром можно надеть теплое пальто, а летом идти по улице в одной рубашке. Поэтому модные женщины должны следовать рекомендациям опытных дизайнеров. Здесь можно сочетать оригинальные, яркие и интересные предметы гардероба, а также можно продлить жизнь старым летним вещам. Интересным решением считается комбинация темных цветов со светлыми. Осенью всегда используются базовые вещи, которые имеются в гардеробе любой женщины. Можно создать 10 оригинальных осенних образов из тех вещей, которые уже давно куплены.

1. Достаньте свой осенний плащ

Этот предмет гардероба считается идеальным выбором для осени. Плащ имеется в гардеробе каждой модницы, поскольку считается универсальной, удобной и красивой вещью, которая подводит для любого дождливого дня. Его можно носить расстегнутым или застегнутым. Он хорошо сочетается с модными брюками, платьями, юбками, классической одеждой и другими аналогичными предметами.

2. Пользуйтесь оттенками осени

Особенно интересным выбором считается бежевый плащ, который позволит создать мягкий и приятный образ, выделяющийся на любом мероприятии и даже улице. При этом можно не пользоваться другими яркими предметами гардероба. Для осени выбираются плащи, обладающие осенними оттенками, к которым относится бежевый, бордовый, серый, черный или коричневый. Они хорошо сочетаются с нейтральными или яркими тонами.

3. Мини-платье с ботильонами

Даже в холодное время года каждая женщина может продемонстрировать свои стройные и красивые ноги. Для этого выбирается одежда и аксессуары, которые хорошо сочетаются друг с другом. Хорошим выбором для осени считается простое мини-платье темного оттенка с ботильонами на удобном каблуке. Неплохо смотрится такое платье с ботильонами в стиле милитари.

Для придания образу осеннего настроения рекомендуется дополнить его суконным пальто или тренчем.

4. Сделайте акцент на многослойности

Многослойная одежда снова становится очень популярной, а особенно она подходит для межсезонья. Для формирования привлекательного и гармоничного образа важно правильно выбрать одежду, которая будет сочетаться друг с другом. Например, свитера с высоким воротом можно надеть майку и пиджак. Особенно много внимания уделяется комбинации цветов. Допускается смешивать базовые оттенки с более яркими.

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5. Пользуйтесь спортивной одеждой

Звезды Белла Хадид и Дуа Липа стали законодательницами спортивной моды и эстетики. На улице все чаще молодые девушки и стильные женщины сочетают классические предметы гардероба со спортивной одеждой. Интересным решением считается комбинация платья с толстовкой. Под классический плащ можно надевать джинсы с кроссовками. Даже с помощью таких необычных сочетаний можно создать изысканные и неповторимые образы.

6. Включите в гардероб одежду черного цвета

Черные вещи предлагаются многим известными дизайнерами и модными домами, поскольку черный оттенок ассоциируется с хорошим вкусом и высоким качеством ткани. Если женщина не знает, что надеть на работу, свидание или прогулку, то она может всегда выбрать черные вещи. Особенно красиво смотрятся монохромные сочетания, для чего составляется костюм из двух цветов.

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Для предотвращения создания слишком скучного или сдержанного образа выбирается одежда разного кроя. Откажитесь от классических брюк с высокой посадкой и выберите брюки узкого кроя. Замените скучную и классическую куртку на куртку с эффектными пуговицами и яркими рисунками. Такое сочетание позволит получить элегантный и интересный образ.

7. Осенью обязательно пользуйтесь вязаными платьями

Сейчас модницы выбирают не только яркую и интересную, но и удобную одежду. Все более популярной становится обувь на удобной каблуке, лоферы и кроссовки. Они прекрасно сочетаются с вязаными платьями. Такие платья очень теплые, удобные, комфортные и красивые. Желательно выбирать изделия высокого качества. Эти изделия предлагаются даже самыми именитыми и популярными дизайнерами. Вязаные платья плотно облегают фигуру, демонстрируя ее основные преимущества.

8. Подготовьте джинсы и белую рубашку

Многие женщины предпочитают создавать капсульный гардероб, который позволяет каждый день создавать идеальный образ для любого времяпровождения. В любом гардеробе должно быть две вещи: джинсы и белая рубашка. Хотя некоторые уверены, что эти вещи считаются очень скучными, но они позволяют получить простой и быстрый образ, который идеально подходит для работы, свидания или прогулки. Важно только выбрать одежду, которая будет хорошо облегать фигуру. Такие предметы гардероба хорошо сочетаются с различными аксессуарами.

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9. Используйте разные оттенки бежевого

Поклонницы нейтральных цветов могут носить не только черно-белую, но и бежевую одежду. Такие предметы гардероба предлагаются в многочисленных оттенках, которые позволяют создать гармоничный образ. Эти тона считаются идеальными для теплой осени. Бежевые оттенки хорошо комбинируются с черным или белым цветом.

10. Пользуйтесь аксессуарами

Для оживления совершенно любого образа нужно пользоваться разнообразными аксессуарами. Они представлены сумками, украшениями, поясами, перчатками и резинками для волос. Все эти изделия должны идеально подходить к выбранному образу и одежде. Желательно регулярно менять аксессуары, чтобы образ не стал слишком скучным. Особенно много внимания осенью уделяется зонтику. Желательно приобрести несколько зонтов разных оттенков и фактур, чтобы выбирать изделие, которое будет подходить под конкретный стиль и образ.

Таким образом, осенью каждая женщина может создать идеальный гардероб, с помощью которого подчеркнет свои основные достоинства фигуры, лица и стиля. При этом все вещи не будут казаться скучными или однотипными. Их можно комбинировать друг с другом, значительно меняя свой внешний вид. Вещи обязательно должны быть качественными, надежными и удобными. Они дополняются интересными и яркими аксессуарами. Осенью желательно ориентироваться на вещи, выполненные в бежевых, коричневых или бордовых оттенках.