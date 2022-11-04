Власти Киева сообщили, что в полтора раза больше квартир остались без света по сравнению с предыдущими днями

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тыс. квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.

Он призвал жителей Киева в своем Telegram-канале максимально экономить электроэнергию. По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что сам Киев и регион могут остаться без света на две недели.

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