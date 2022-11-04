Конгрессвумен Республиканской партии США предупредила, что Украина не получит ни цента

Если республиканцы победят на промежуточных выборах, Украине не достанется ни цента, сообщила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).

По ее словам, демократы распахнули «нашу границу настежь», но единственная граница, которая их волнует, – это Украина, а не южная часть Америки. Грин заверила, что при республиканцах Украине не достанется ни цента, передает РИА «Новости».

С тем же посылом высказывался лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, который заявлял, что если республиканцы победят на выборах 8 ноября, Конгресс может «перекрыть кран финансирования Украины».

Ранее группа законодателей-республиканцев выступила против предложения демократов отправить Украине средства, получаемые в результате конфискации российских активов. Большинство республиканцев считают, что эти деньги лучше потратить на решение проблем самих США. Также есть в рядах партии такие политики, которые «повторяют похвалы [бывшего президента США Дональда] Трампа в адрес президента РФ Владимира Путина» и призывают прекратить помощь Украине вовсе, указывает газета.

Отметим, что сомнения относительно необходимости помогать Украине появились не только у республиканцев, но также и у членов Демократической партии США. Недавно группа конгрессменов-демократов направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом к дипломатии с Москвой, чтобы прекратить украинский конфликт. По оценке американского телеканала CNN, произошедшее стало «политической катастрофой». Позднее письмо демократы отозвали.

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