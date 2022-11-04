Конгрессвумен Республиканской партии США предупредила, что Украина не получит ни цента
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Если республиканцы победят на промежуточных выборах, Украине не достанется ни цента, сообщила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).
По ее словам, демократы распахнули «нашу границу настежь», но единственная граница, которая их волнует, – это Украина, а не южная часть Америки. Грин заверила, что при республиканцах Украине не достанется ни цента, передает РИА «Новости».
С тем же посылом высказывался лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, который заявлял, что если республиканцы победят на выборах 8 ноября, Конгресс может «перекрыть кран финансирования Украины».
Ранее группа законодателей-республиканцев выступила против предложения демократов отправить Украине средства, получаемые в результате конфискации российских активов. Большинство республиканцев считают, что эти деньги лучше потратить на решение проблем самих США. Также есть в рядах партии такие политики, которые «повторяют похвалы [бывшего президента США Дональда] Трампа в адрес президента РФ Владимира Путина» и призывают прекратить помощь Украине вовсе, указывает газета.
Отметим, что сомнения относительно необходимости помогать Украине появились не только у республиканцев, но также и у членов Демократической партии США. Недавно группа конгрессменов-демократов направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом к дипломатии с Москвой, чтобы прекратить украинский конфликт. По оценке американского телеканала CNN, произошедшее стало «политической катастрофой». Позднее письмо демократы отозвали.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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